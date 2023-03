Feuromed 2023, il programma completo del Festival Euromediterraneo dell’Economia

4 minuti per la lettura

Parte Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia, il programma completo dell’evento che si terrà a Napoli il 17 e il 18 marzo

17 marzo 2023 ore 9.00

SALUTI ISTITUZIONALI

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Pina Picierno, Vice-Presidente del Parlamento europeo

Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione UE

INTRODUZIONE

Patrizio Bianchi, già ministro dell’Istruzione, presidente Advisory Board del Festival Euromediterraneo dell’Economia

Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud-l’AltraVoce dell’Italia e del Festival Euromediterraneo dell’Economia

INTERVENTI DI APERTURA

Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia (Videocollegamento)

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura

Maurizio Martina, Vicedirettore generale della FAO

MEZZOGIORNO HUB ENERGETICO E MANIFATTURIERO DEL MEDITERRANEO PER L’EUROPA

Chairman Roberto Napoletano

LO SVILUPPO DELLE RETI PER LE ENERGIE RINNOVABILI

Stefano A. Donnarumma, AD e DG di Terna

1° FOCUS:

LE NUOVE SFIDE DELLA TRANSIZIONE E LOGISTICA DELL’ENERGIA

Matthew Baldwin, Vice Direttore Generale di DG Energia, Commissione Europea

Eva Pagán Díaz, CSO Red Electrica Spagna

Gianni Vittorio Armani, AD e DG di Iren

Domenico Laforgia, Presidente di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Renato Mazzoncini, AD di A2A

Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata

Nicola Lanzetta, Direttore Italia del Gruppo Enel

Lapo Pistelli, Public Affairs Director Eni

Davide Tabarelli, Advisory Board Festival Presidente Nomisma Energia

Giuseppina Capaldo, Advisory Board Festival

Ordinario di Diritto privato e della Finanza d’Impresa, Università di Roma “La Sapienza” e Prorettore alla Programmazione delle Risorse e Patrimonio

2° FOCUS

INDUSTRIA DEL MARE

Emanuele Grimaldi, Presidente International Chamber of Shipping (Ics)

Pierroberto Folgiero, AD di Fincantieri

Greta Tellarini, Professore ordinario di Diritto della navigazione e dei trasporti presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna. Componente dell’Advisory Board dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti-ART

Roberto Occhiuto, Presidente Regione Calabria

Fulvio Martusciello, Membro del Parlamento europeo

Luigi Merlo, Responsabile Relazioni Istituzionali MSC

Elda Turco Bulgherini, Già ordinario di Diritto della navigazione del dipartimento di Giurisprudenza, Università di Roma Tor Vergata

Ercole Incalza, Advisory Board Festival

Manager pubblico, esperto di economia dei trasporti

Nello Musumeci, Ministro Protezione civile e Politiche del Mare

17 marzo 2023 ore 15.00

INTERVENTO DI APERTURA:

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

3° FOCUS

RETI DI TRASPORTO FERROVIARIO VELOCE E RETI DIGITALI

Roberto Viola, Direttore-Generale Direzione CNECT della Commissione europea (videocollegamento)

Flavio Cattaneo, Vice presidente esecutivo Italo Spa

Pietro Salini, AD di Webuild

Mario Rossetti, AD di Open Fiber

Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation & Digital Officer Gruppo FS

Acriano Giannola, Presidente della Svimez

Leandra D’Antone, Advisory Board Festival

Professore Senior di Storia contemporanea dell’Università di Roma “La Sapienza”, Comitato di indirizzo Fondazione PER

4° FOCUS

POLITICA INDUSTRIALE/CAPITALE UMANO, ISTITUTI TECNICI PER LA MANIFATTURA, AGROINDUSTRIA E RETE DELLE INTELLIGENZE UNIVERSITARIE

Maria Cristina Russo, Direttrice per l’Approccio Globale e la Cooperazione Internazionale in Ricerca e Innovazione, Commissione Europea

Fabrizio Galimberti, Economista e giornalista, già direttore dell’ufficio studi di Sole 24 ore e FIAT (videomessaggio)

Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute

Stefano Pisani, Segretariato Permanente delle Comunità Emblematiche UNESCO della Dieta Mediterranea

Giulio Santagata, Consigliere Nomisma Energia

Maurizio Manfellotto, Presidente Hitaci sts e di Digital Innovation hub

Matteo Lorito, Advisory Board Festival

Rettore dell’Università di Napoli Federico II, presidente Fondazione Agritech

18 marzo 2023 ore 9.00

Prolusione: La carica dei 500mila

Romano Prodi, già Presidente Commissione europea e Capo del Governo italiano

Interventi di apertura

Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri

Pier Carlo Padoan, Presidente di UniCredit, ex Ministro dell’Economia

1^ Tavola rotonda

IL PNRR E LA RI-GLOBALIZZAZIONE

Chairman Roberto Napoletano

Patrizia Toia, Vice Presidente della Commissione per l’industria del Parlamento Europeo

Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Carlo Cimbri, Presidente di Unipol Gruppo S.p.A.

Antonio D’Amato, Presidente Gruppo Seda, Presidente Onorario Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

Biagio Mazzotta, Ragioniere Generale dello Stato

Dario Scannapieco, AD di Cassa Depositi e Prestiti

Luigi Sbarra, Segretario generale Cisl (videomessaggio)

Michele Marchi, Advisory Board Festival

Coordinatore del corso di laurea Storia, società e culture del Mediterraneo, Università di Bologna – Campus di Ravenna

Alberto Negri, Advisory Board Festival

Inviato di guerra e analista internazionale per Medio Oriente, Asia centrale, Africa e Balcani

18 marzo 2023 ore 11.30

Prolusione

Marco Minniti, Presidente Fondazione Med-Or, già ministro dell’Interno

2^ Tavola rotonda

IL MEZZOGIORNO PONTE PER L’EUROPA E IL MEDITERRANEO ALLARGATO 2.0

Chairman Fabio Squillante, Direttore Agenzia Nova

Donato Iacovone, Presidente di Webuild, docente di “Business Modeling and Planning” presso l’Università Luiss di Roma

Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania

Pasquale Salzano, Presidente di Simest, ex Ambasciatore in Iraq

Ahmedou Ould Abdallah, ex Ministro degli Esteri della Mauritania

Inviato speciale ONU per Somalia 2007-2010

Ebtisam Al Kitbi, Director Emirates Policy Center degli EAU

Nathir Obeidat, President of the University of Jordan

Giuliano Noci, Full professor di Strategia e Marketing e Vice-Rector for China del Politecnico di Milano

Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca

Relazione finale:

Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione, e il PNRR

Conclusioni

Patrizio Bianchi e Roberto Napoletano