La falsa notizia della morte di Rosa Russo Jervolino, ex sindaco di Napoli, diffusa dagli autorevoli giornali nazionali può aprire una discussione sulla deriva del giornalismo senza però prendersela con chi ha messo in rete la bufala. La colpa, infatti, non è del redattore – verosimilmente un precario più che sfruttato – ma degli editori buttati al risparmio, incuranti di assicurarsi un minimo di professionalità per evitarsi certi ragli in prima pagina. È successo a La Repubblica, il giornale dei lettori che amano i libri, non certo un quotidiano per sgrammaticati, che il plurale di Camicie Nere in un articolo di Ezio Mauro sia diventato “Camice Nere”, manco si parlasse delle forniture ospedaliere di Domenico Arcuri. E ancora ieri – in un commento del presuntuoso tra i presuntuosi, ovvero Bernard-Henry Lévy – il 28 della Marcia su Roma è diventato 22 ottobre, senza che un fior di stipendiato di quella fornace della superiorità antropologica e morale correggesse lo svarione, anzi, mantenendolo nella versione online come a volerne fare un’esca per pescare fascisti e denunciarli. Sarà appunto questo il vero motivo e, come al solito, l’immenso Boni Castellane la indovina: “Conoscere le date è fascista!”.