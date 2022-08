Mostra di Venezia, ciak si parte: il cinema fa la bellezza protagonista

4 minuti per la lettura

PRENDE il via tra due giorni la 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con un programma quasi immenso che porterà al Lido titoli a lungo attesi e grandi nomi internazionali. Dal Concorso principale, Venezia 79, alle sezioni collaterali, La Biennale Cinema del 2022 riserverà ogni giorno fino al 10 settembre ospiti eccezionali e storie affascinanti. Penelope Cruz, Cate Blanchett, Adam Driver, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Harry Styles, Hugh Jackman, Ana de Armas sono solo una parte delle tante star che calcheranno il tappeto rosso per presentare i film di cui, almeno fino ai prossimi Oscar, sentiremo parlare a lungo.

L’attrice, conduttrice ed ex modella madrilena Rocío Muñoz Morales condurrà la serata inaugurale del 31 agosto durante la quale la proiezione di “White Noise” di Noah Baumbach con Adam Driver e Greta Gerwig aprirà il Concorso ufficiale del Festival. La stessa sera “Princess” di Roberto De Paolis con Lino Musella darà inizio al concorso della sezione Orizzonti e il documentario “Marcia su Roma” di Mark Cousins aprirà le Giornate degli Autori.

Cate Blanchett tornerà nuovamente al Lido il Primo settembre nei panni di una nota direttrice d’orchestra nel film in Concorso “Tár” di Todd Field. Sempre nella serata di giovedì anche il regista cinque volte premio Oscar Alejandro G. Inárritu presenterà la sua impegnativa opera “Bardo, o Falsa Crónica de Unas Cuanta Verdades”, uno dei diversi film Netflix in Concorso alla Biennale. Venerdì 2 settembre sarà il giorno della prima opera in Concorso a portare la firma di un italiano, Luca Guadagnino, in un film interamente girato negli USA che vede Timothée Chalamet protagonista di una storia di amore e cannibalismo, “Bones and All”. Sempre in Concorso nello stesso giorno il grande documentarista Frederick Wiseman presenterà “Un couple” sulla relazione tra Leo Tolstoy e sua moglie, mentre il regista americano di origini italiane Abel Ferrara porterà “Padre Pio” interpretato da Shia LaBeouf alle Giornate degli Autori.

Nel corso delle giornate del Festival la sempre raffinata Catherine Deneuve e Paul Schrader saranno insigniti del Leone d’oro alla carriera; il film del regista statunitense, “Master Gardener”, con Joel Edgerton e Sigourney Weaver, sarà presentato Fuori Concorso sabato 3 settembre. Il fine settimana festivaliero riserva altri importanti autori italiani in lizza per il Leone d’oro del 2022. Sabato 3 Andrea Pallaoro presenterà “Monica”, mentre domenica Emanuele Crialese porterà al Lido Penelope Cruz ne “L’Immensità”: due storie che hanno entrambe a che vedere con il tema dell’identità di genere, anche se in modo assai diverso tra loro. Di grande rilievo è anche il fine settimana di Orizzonti che vedrà le anteprime de: “La syndicaliste” con Isabelle Huppert e il film tutto pugliese di Pippo Mezzapesa, “Ti mangio il cuore” con Elodie.

Il 5 settembre sarà il giorno dell’attesissimo thriller psicologico “Don’t Worry Darling” di Olivia Wilde con Florence Pugh e Harry Styles. Sempre lunedì, ma Fuori Concorso, Gianfranco Rosi mostrerà al pubblico il suo documentario sulle visite apostoliche nel mondo di Papa Francesco dal titolo “In viaggio”, mentre nella sezione Orizzonti Benedetta Porcaroli regge con la sua recitazione il film “Amanda”. Il 6 settembre un cast eccellente composto da Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese e Sara Serraiocco sarà protagonista dell’opera in Concorso del regista calabrese Gianni Amelio “Il signore delle formiche” sulla tragica, vera esperienza giudiziaria del poeta Aldo Braibanti. Ancora martedì Tilda Swinton presenterà “The Eternal Daughter” in Concorso, mentre in Orizzonti ritroveremo Penelope Cruz in “On the Fringe”. Dopo il successo di “The Father”, che è valso ad Anthony Hopkins il suo secondo Oscar, il regista Florian Zeller presenterà il 7 settembre in Concorso “The Son”, con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e lo stesso Hopkins.

Altri due grandi appuntamenti monopolizzeranno la giornata di giovedì 8 settembre: “Blonde” il biopic Netflix di Andrew Dominik che vede Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe; e “Siccità” il film corale di Paolo Virzì con un cast sbalorditivo composto da Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Max Tortora, Emanuela Fanelli e Sara Serraiocco. “Chiara”, il film in Concorso di Susanna Nicchiarelli, unica regista italiana donna di Venezia 79, mette in primo piano la storia di santa Chiara d’Assisi, interpretata da Margherita Mazzucco (“L’amica geniale”), con Andrea Carpenzano e Carlotta Natoli, e chiuderà venerdì 9 settembre i dieci giorni di anteprime in gara.

Il 10 settembre finalmente sarà il giorno dell’attesa cerimonia di consegna degli ambiti Leoni riservati ai film della selezione ufficiale, che in questa 79sima edizione della Mostra del Cinema saranno assegnati da una giuria internazionale presieduta dalla splendida Julianne Moore.