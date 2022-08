Il divorzio tra Calenda e Letta in tv e su Twitter. E Renzi si carica

2 minuti per la lettura

ROMA – Con questi due tweet Enrico Letta e Carlo Calenda hanno sancito e commentato il divorzio dal loro matrimonio che non è durato neanche per il viaggio di nozze. «Ho ascoltato @CarloCalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia», scrive Letta. «No Enrico. In verità eri tu. Buon viaggio e grazie comunque per la disponibilità a discutere», replica Calenda.

Il leader di Azione è stato ospite di Lucia Annunziata su Rai3 a Mezz’ora in più dove ha annunciato che l’ingresso in coalizione di Sinistra italiana e Verdi non l’ha digerita. «Abbiamo iniziato con un’agenda precisa – ha scritto in un tweet – e abbiamo finito con una coalizione contraddittoria e non credibile. Sostituire i 5S con ex 5S e gente che ha votato la sfiducia a Draghi ed è contro la NATO è insensato. E doppi patti sono incomprensibili. Non ho alcuna acredine nei confronti del @pdnetwork solo il dispiacere per un’occasione mancata. Forza e onore». Letta ha così replicato: «Che promesse puoi fare agli italiani se decidi di rompere la parola data?».

Non potevano mancare i tweet anche dal centrodestra sul divorzio tra Calenda e Letta. Tra i più divertenti e incisivi quello di Giorgia Meloni. «Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra – scrive la leader di Fratelli d’Italia – Calenda non sposa più Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato sull’altare pensa al suo vecchio amore Conte. Il finale tra 7gg, quando scadrà termine per alleanze. Intanto gli italiani lottano con crisi economica e caro vita».

Matteo Renzi ha così commentato su Twitter: «Tra tante difficoltà, internazionali e domestiche, ora è il momento della Politica con la P maiuscola. Abbiamo una opportunità straordinaria #TerzoPolo». Renzi che incassa anche la fiducia di Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma: «Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con @matteorenzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista» scrive in un tweet.