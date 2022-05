Pnrr, il Governo accelera: entro la prossima settimana centrati 30 obiettivi

5 minuti per la lettura

Il nuovo modello organizzativo della sanità territoriale con la firma degli accordi tra il ministero della Salute con Regioni e Province autonome che prevede la riorganizzazione della medicina territoriale in case della comunità (almeno 1.350), ospedali di comunità (almeno 400) e centrali operative. La riqualificazione e la valorizzazione dei territori attraverso 158 convenzioni per i programmi innovativi della qualità dell’abitare, assegnando a 483 comuni risorse per 1.784 opere di rigenerazione urbana e a 250 borghi risorse per un programma di sostegno allo sviluppo economico e sociale attraverso l’attrazione e il rilancio turistico.

Con l’approvazione della legge delega in tema di appalti pubblici, si consente il riordino di un settore che rappresenta poco meno del 10% del Pil nazionale. Tra i principali obiettivi associati alla riforma, la riduzione dei tempi della fase di aggiudicazione degli appalti, nonché quello della digitalizzazione, qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti (oggi ammontano a circa 40mila). Quanto alla trasformazione digitale del Paese, con gli obiettivi di giugno si entra nella fase di realizzazione dei nuovi progetti di connessione, con l’aggiudicazione dei progetti relativi a scuole, strutture sanitarie, isole minori e territorio, incluse le aree oggi meno connesse. In materia di istruzione, è stata riformata la carriera dei docenti con la definizione di nuovi sistemi di reclutamento e di formazione della classe docente.

Quelle citate sono solo alcune delle riforme fatte e dei cantieri aperti dal governo con il coinvolgimento delle autonomie locali per raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il prossimo mese potrebbe essere quello durante il quale saranno raggiunti altri target. È stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli, a tracciare lo stato dell’arte in occasione dell’ultima seduta del gabinetto Draghi. Fermi i 18 obiettivi già conseguiti, entro la prossima settimana saranno raggiunti cinque obiettivi del ministero della Salute, quattro del ministero della Cultura, due del ministero dello Sviluppo Economico e uno del ministero dell’Istruzione, per complessivi 30 traguardi tagliati. Ma vediamo da vicino alcuni degli accordi e delle riforme varate dal Governo.

Sanità territoriale

È in via di sottoscrizione tra ciascuna Regione e il ministero della salute il Contratto istituzionale di sviluppo per quattro investimenti, corredato da un Piano operativo regionale: case della comunità e presa in carico della persona; casa come primo luogo di cura e telemedicina; rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture con gli ospedali di comunità e ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Il decreto ministeriale che reca la definizione del nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale (il decreto 71), dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, è stato trasmesso il 24 maggio 2022 per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Efficienza energetica per la cultura

Il ministero della Cultura, a sua volta, ha varato un decreto per l’assegnazione delle risorse per migliorare l’efficienza energetica nei luoghi della cultura (cinema, teatri, musei). Sul piatto ci sono 200 milioni di euro e ai musei statali 100 milioni di euro. Il decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Altri decreti sono in arrivo per l’assegnazione ai Comuni delle risorse per l’attrazione dei borghi, per l’assegnazione delle risorse per i progetti per valorizzare l’identità dei luoghi (parchi e giardini storici).

In particolare 100 milioni di euro sono destinati a cinque importanti parchi statali (Reggia di Caserta, Real Bosco di Capodimonte, Villa Favorita ad Ercolano, Villa Lante a Viterbo e Villa Pisani a Strà). Ancora: 190 milioni di euro andranno a beneficio di 105 parchi pubblici e privati vincolati, selezionati mediante avviso pubblico.

Sostegno con CDP di start up e venture capital

Il ministero dello Sviluppo Economico sottoscriverà un accordo finanziario con CDP Venture Capital SGR S.p.A. per il supporto e il finanziamento di start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.

È in via di adozione il Decreto del ministero della Pubblica istruzione per l’adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico per scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori; Con il decreto ministeriale si procede alla trasformazione di 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi e alla creazione di laboratori per le nuove professioni digitali in tutte le scuole del II ciclo.

Il decreto del Mite di approvazione della Strategia nazionale dell’economia circolare sarà adottato entro il 17 giugno. Il bando per la realizzazione dei contenuti per la piattaforma Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali sarà aggiudicato entro l’8 giugno e l’avvio della piattaforma web avverrà entro il 21 sull’idrogeno. È stato concluso un accordo di programma con Enea ed entro il 24 giugno saranno concluse le procedure di aggiudicazioni dei bandi rivolti a imprese e istituti di ricerca. In base a quanto previsto dal DL n. 36/2022, entro il 17 giugno verrà adottato il decreto ministeriale che individua le modalità di attuazione degli incentivi fiscali per promuovere la competitività sull’idrogeno.

Il traguardo che prevede l’aggiudicazione dei contratti per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori verrà conseguito entro il 10 giugno con l’assegnazione delle risorse degli interventi IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo) relativi agli elettrolizzatori. Il decreto ministeriale che approva il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti sarà adottato entro il 24 giugno 2022.

Progetti idrogeno e microelettronica

Attualmente è in corso l’esame da parte della Commissione europea della pre-notifica dei progetti idrogeno e microelettronica. All’esito, sarà effettuata la notifica e il traguardo che prevede il finanziamento dei progetti partecipanti IPCEI potrà essere conseguito con l’adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

Entro il 15 giugno 2022 saranno concluse le procedure di aggiudicazione di appalti da parte del ministero dell’Università e della ricerca per progetti di potenziamento delle strutture di ricerca e creazioni di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies.

I decreti ministeriali volti a favorire la mobilità dei ricercatori e la semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca sono stati adottati. Per completare le riforma nelle prossime settimane sarà esaminato dal Senato un emendamento al disegno di legge di conversione del DL n.36 del 2022 relativo ai percorsi di carriera dei ricercatori.

Saranno adottati entro il 15 giugno 2022 i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti per i progetti riguardanti la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità” e la creazione di “leader territoriali di R&S”: 11 le proposte ammesse alla fase di valutazione (7 nelle regioni del Centro-nord e 4 nelle regioni del Mezzogiorno). Nel corso del mese di giugno si procederà all’aggiudicazione degli ultimi appalti banditi dal Mite per progetti di connessioni internet veloci (banda ultra larga e 5G).