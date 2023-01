Covid in Italia settimana 20-26 gennaio, tutti in discesa i parametri pandemici

2 minuti per la lettura

Scendono tutti i parametri pandemici del Coronavirus covid 19 in Italia, nell’ultima settimana (20-26 gennaio) netto calo anche dei decessi

Secondo il monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia Iss-Ministero della Salute sono tutti in discesa gli indicatori dell’andamento del Coronavirus in Italia.

In particolare, sono 38.168 i nuovi positivi nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio in Italia, in diminuzione del 26,5% rispetto alla settimana precedente, quando furono 51.897. I tamponi effettuati sono stati 608.732, con una variazione di -11,4% rispetto ai 687.233 della settimana precedente.

Sono 345 i deceduti, con una variazione di -30,3% rispetto alla settimana precedente (495).

Il tasso di positività è del 6,3%, in diminuzione dell’1,3% rispetto alla settimana precedente, quando era del 7,6%.

In calo l’incidenza settimanale a livello nazionale: 65 ogni 100.000 abitanti rispetto a 88 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa.

L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,68-0,90), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era a 0.88 e sotto la soglia epidemica. Le terapie intensive passano da una occupazione del 2,3% al 2,1% e le aree mediche scendono al 6,4% rispetto al 7,9% della scorsa settimana.

COVID IN ITALIA SETTIMANA 20-26 GENNAIO, REZZA: «EVOLUZIONE POSITIVA»

«Tutti gli indicatori mostrano un’evoluzione positiva e, al momento, la situazione pare essere del tutto sotto controllo»: così il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale del ministero e Istituto superiore di sanità sul Covid-19.

Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, sottolinea, «è rispettivamente al 6,4% e al 2,1%, quindi anche in questo caso notiamo una diminuzione della congestione delle strutture sanitarie che è al di sotto di qualsiasi soglia di criticità. Continua a diminuire infatti anche questa settimana – afferma Rezza – il tasso di incidenza di casi di Covid nel nostro Paese e si fissa a 65 casi per 100mila abitanti». Anche l’Rt mostra «una decisa tendenza alla diminuzione e siamo ormai a 0,73 quindi – conclude – ben al di sotto della soglia epidemica».