Lotteria Italia, estratti i biglietti vincenti

Va a Somaglia in provincia di Lodi il primo premio della lotteria Italia, ecco gli altri biglietti vincenti divisi in quattro categorie per un totale di 280 premi

ROMA – Per il secondo anno consecutivo è la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia. Il primo premio dell’edizione scorsa, ricorda Agipronews, era andato a Milano. Il primo premio da 5 milioni di euro quest’anno è andato a Somaglia in provincia di Lodi. Il secondo premio, da 2,5 milioni di euro, invece è stato venduto a Pesaro. Il terzo premio da 2 milioni è stato vinto in Sicilia, a Palermo. Torino conquista il quarto premio da 1,5 milioni di euro e, infine il quinto premio da 1 milione di euro è stato venduto a Dolo in provincia di Venezia.

La richiesta per riscuotere i premi della Lotteria Italia 2024-25 va fatta entro 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle estrazioni: il biglietto deve essere integro e originale. Il premio non è tassato: la somma vinta viene accreditata entro circa 45 giorni dal momento in cui viene presentata la richiesta di riscossione. Di seguito i biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2024.

LOTTERIA ITALIA BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000 – T173756 venduto a Somaglia (LO)

2° Premio € 2.500.000 – T378442 venduto a Pesaro

3° Premio € 2.000.000 – G330068 venduto a Palermo

4° Premio € 1.500.000 – G173817 venduto a Torino

5° Premio € 1.000.000 – S185025 venduto a Dolo (VE)

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N° 25 premi da € 100.000 :

S 30585 DISTRIBUTORE LOCALE MONTENERO DI BISACCIA (CB) C 439458 AVELLINO (AV) M 217442 MASSAFRA (TA) D 138065 FOLIGNO (PG) M 442388 BELLUNO (BL) Q 330398 FOGGIA (FG) L 320913 ISPICA (RG) D 52288 DISTRIBUTORE LOCALE GREVE IN CHIANTI (FI) I 265285 ROMA (RM) B 431066 SPINEA (VE) B 475642 OMEGNA (VB) I 479949 MONTEPULCIANO (SI) I 336915 IVREA (TO) E 322777 BORGOSESIA (VC) I 336889 VALMADRERA (LC) Q 311109 VIDIGULFO (PV) O 115657 CERVIA (RA) I 459455 SORRENTO (NA) N 336716 RAPOLANO TERME (SI) B 357353 MILANO (MI) F 174624 SOLAROLO (BO) M 51648 DISTRIBUTORE LOCALE BISCEGLIE (BT) I 319235 ROMA (RM) D 381854 LASTRA A SIGNA (FI) I 50919 DISTRIBUTORE LOCALE CIAMPINO (RM)

PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 50 premi da € 50.000:

A 151684 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI) C 44674 DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR) T 196683 MILANO (MI) D 474835 CATANIA (CT) AA 244340 RIVENDITORE ONLINE P 166756 CIGOGNOLA (PV) S 224728 MILANO (MI) R 480926 MONTERONI D ARBIA (SI) S 182139 MONFALCONE (GO) T 150085 ORTA DI ATELLA (CE) D 119183 BOLOGNA (BO) A 467555 MODENA (MO) L 86138 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) R 225972 AREZZO (AR) M 114512 SETTIMO TORINESE (TO) E 416029 MILANO (MI) A 130487 DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR) L 12086 DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI) M 325035 TERLIZZI (BA) G 115853 ROMA (RM) B 44418 DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR) D 400957 GALLICANO NEL LAZIO (RM) L 317618 RIMINI (RN) S 168154 NAPOLI (NA) N 107783 BENTIVOGLIO (BO) T 111407 GIUSSANO (MB) M 331007 PALERMO (PA) O 204982 MANTOVA (MN) M 334431 CASALECCHIO DI RENO (BO) AA 332493 RIVENDITORE ONLINE R 396533 LONATO DEL GARDA (BS) I 309460 MILANO (MI) B 489578 LECCO (LC) Q 144614 OSIO SOPRA (BG) C 429417 QUARTO (NA) I 45735 ODERZO (TV) F 422767 FIRENZE (FI) A 153253 DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) L 428347 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) E 32176 DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT) M 325384 SCAFATI (SA) E 290218 IMOLA (BO) M 308922 PERUGIA (PG) S 216034 ANAGNI (FR) N 221932 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) D 192247 BARILE (PZ) T 151126 MILLESIMO (SV) C 375767 POMPEI (NA) P 319570 MORI (TN) A 472983 FUCECCHIO (FI)

LOTTERIA ITALIA BIGLIETTI VINCENTI PREMI DI QUARTA CATEGORIA

N° 200 premi da € 20.000:

P 393145 CORIGLIANO ROSSANO (CS) B 341438 GENOVA (GE) R 385148 PIETRAVAIRANO (CE) N 467188 GENOVA (GE) D 206837 SOAVE (VR) T 064967 PIEVE SANTO STEFANO (AR) Q 300683 TORRE DEL GRECO (NA) B 023643 DISTRIBUTORE LOCALE VECCHIANO (PI) N 352312 ROMA (RM) A 225423 SASSARI (SS) I 007690 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) C 120643 CRISPANO (NA) F 105193 ALLUMIERE (RM) I 117108 GALATINA (LE) B 429461 FIRENZE (FI) T 194134 CIVITELLA D’AGLIANO (VT) A 187499 DISTRIBUTORE LOCALE TORTORETO (TE) I 424436 SESTO SAN GIOVANNI (MI) N 164641 VAREDO (MB) T 478774 TORINO (TO) M 355049 TORINO (TO) L 439043 RICCIONE (RN) G 178758 BASTIA UMBRA (PG) I 163257 ORVIETO (TR) E 444488 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) T 221203 DESIO (MB) M 222526 FERRARA (FE) S 456187 VASTO (CH) O 039680 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) G 042116 CATANIA (CT) A 205419 TEANO (CE) D 459766 MILANO (MI) Q 017327 DISTRIBUTORE LOCALE FABRO (TR) B 028105 DISTRIBUTORE LOCALE POLIGNANO A MARE (BA) F 171310 NOVARA (NO) R 427000 VALMONTONE (RM) Q 304862 ROMA (RM) E 176146 VIBO VALENTIA (VV) O 404522 PALESTRINA (RM) R 213333 ODERZO (TV) I 114969 SCISCIANO (NA) F 145263 NOCERA UMBRA (PG) N 380966 BOLOGNA (BO) C 159069 RIMINI (RN) AA 146053 RIVENDITORE ONLINE E 274925 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) G 201898 TERNI (TR) G 282916 SIRACUSA (SR) I 264286 LAVELLO (PZ) O 460171 CIRIÈ (TO) T 150563 TAORMINA (ME) T 218243 CASTIONE ANDEVENNO (SO) S 346327 CESENATICO (FC) P 191303 SALA CONSILINA (SA) L 244752 CAMPI BISENZIO (FI) P 279098 MERANO (BZ) E 473454 NUMANA (AN) I 394717 CORMANO (MI) E 464891 CASTELFORTE (LT) R 124888 MILAZZO (ME) T 336904 GUIDONIA MONTECELIO (RM) R 211535 ROMA (RM) D 223036 ROMA (RM) O 244511 CIVITAVECCHIA (RM) U 195814 BAGNOLO CREMASCO (CR) D 011121 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) R 376119 MILANO (MI) P 203433 MASSA (MS) C 121414 PIOMBINO (LI) R 012826 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) R 296645 SAN VITTORE OLONA (MI) T 293112 MILANO (MI) P 029328 DISTRIBUTORE LOCALE CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) Q 290327 CESENA (FC) I 408441 DOLO (VE) M 288367 CATANIA (CT) C 457303 ROMA (RM) B 015936 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) O 334326 COMACCHIO (FE) A 099000 ALTOFONTE (PA) Q 268826 SIMAXIS (OR) I 159032 ANAGNI (FR) O 325399 GIOVE (TR) A 175078 DISTRIBUTORE LOCALE MISANO ADRIATICO (RN) R 371110 OLEGGIO (NO) G 135911 MILANO (MI) A 107166 DISTRIBUTORE LOCALE SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Q 491433 PALERMO (PA) L 245768 VIGEVANO (PV) D 451539 BARLETTA (BT) D 447435 ZOLA PREDOSA (BO) O 091106 DISTRIBUTORE LOCALE LEGNANO (MI) N 151682 AFFI (VR) M 246170 CASTROCIELO (FR) O 026883 DISTRIBUTORE LOCALE GONARS (UD) R 007176 DISTRIBUTORE LOCALE CASTEL RITALDI (PG) A 236045 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) N 079072 DISTRIBUTORE LOCALE AVELLINO (AV) O 283380 PONTE NELLE ALPI (BL) A 252754 MILANO (MI) Q 401091 LUCCA (LU) O 389452 BOTTICINO (BS) B 416543 BARLETTA (BT) I 072524 GENOVA (GE) M 272767 VITERBO (VT) O 443024 PADOVA (PD) T 342085 ROMA (RM) S 292840 VITERBO (VT) A 121181 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI) A 038275 CASTIGLIONE OLONA (VA) D 463722 COMACCHIO (FE) P 450622 MODENA (MO) M 491435 LICATA (AG) Q 004168 DISTRIBUTORE LOCALE SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) AA 236741 RIVENDITORE ONLINE C 423571 CASORIA (NA) E 320015 ANAGNI (FR) L 297051 LEVICO TERME (TN) G 029002 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) E 463331 TARANTO (TA) F 447517 CURTI (CE) A 367279 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) L 258958 CIGLIANO (VC) AA 032180 RIVENDITORE ONLINE Q 410348 ALVITO (FR) R 035753 SEGRATE (MI) I 485883 VENEZIA (VE) O 423504 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) S 293307 FAGAGNA (UD) D 120946 BARI (BA) L 176197 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) B 331751 TORRICELLA VERZATE (PV) F 220576 GENOVA (GE) A 320999 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) B 212865 ROMA (RM) U 001334 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) P 185330 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) L 278239 LUCIGNANO (AR) B 388039 CALVI DELL UMBRIA (TR) G 348990 TERNI (TR) G 284386 GUBBIO (PG) G 151078 RONDISSONE (TO) P 417991 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) N 311733 FARA IN SABINA (RI) S 375763 ROMA (RM) O 001710 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) D 351692 CASARANO (LE) Q 184491 MAGLIANO SABINA (RI) I 272354 RONCOFERRARO (MN) AA 073175 RIVENDITORE ONLINE P 245541 ENNA (EN) S 238989 ROMA (RM) L 140779 BERTINORO (FC) S 457686 BELLARIA IGEA MARINA (RN) A 174717 DISTRIBUTORE LOCALE SAN NICOLA LA STRADA (CE) F 477408 NAPOLI (NA) C 132181 CEGLIE MESSAPICA (BR) D 423728 SAN SEVERINO MARCHE (MC) I 030159 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) AA 257217 RIVENDITORE ONLINE AA 015256 RIVENDITORE ONLINE D 242142 MILANO (MI) I 077915 PADOVA (PD) R 481432 NAPOLI (NA) O 254771 BOLLATE (MI) M 067730 AREZZO (AR) R 393889 ROVERETO (TN) E 138615 COLOGNO MONZESE (MI) I 235690 CEGLIE MESSAPICA (BR) M 499231 MILANO (MI) M 290067 ROMA (RM) D 098128 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) E 467515 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) D 031215 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) R 320295 OSTRA (AN) L 341801 MESSINA (ME) L 207062 CANZANO (TE) G 071881 DISTRIBUTORE LOCALE PRATO (PO) Q 157168 BENTIVOGLIO (BO) Q 329950 MONTICHIARI (BS) I 347822 PESCARA (PE) A 270577 MOGGIO UDINESE (UD) Q 127256 MILANO (MI) E 293493 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) D 311610 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) O 320541 BOLOGNA (BO) Q 203226 CUNEO (CN) F 494756 ROMA (RM) I 468851 SAN MINIATO (PI) I 157977 VILLARBOIT (VC) B 189342 MESAGNE (BR) Q 044926 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) N 445610 SALA CONSILINA (SA) G 394402 BUSSOLENO (TO) M 479982 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) N 342401 TORINO (TO) M 041952 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) T 404382 ROMA (RM) Q 270923 BAGHERIA (PA) P 007303 DISTRIBUTORE LOCALE MONDOLFO (PU)