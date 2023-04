Formula 1, il gp di Australia 2023 va a Verstappen, Ferrari da incubo

2 minuti per la lettura

L’edizione 2023 del gp di Australia va a Max Verstappen che vince al termine di una gara pazza con 3 bandiere rosse. Male la Ferrari

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Il campione del mondo Max Verstappen ha vinto il GP di Australia di F1. A Melbourne, al termine di una gara dove è successo praticamente di tutto, seconda piazza per la Mercedes di Lewis Hamilton. Terzo Fernando Alonso con la sua Aston Martin. Solo dodicesimo Carlos Sainz che ha subito una penalizzazione di 5″ per aver ostacolato Alonso nella seconda ripartenza a un giro dalla fine.

Si è chiusa, invece, dopo poche curve la gara di Charles Leclerc. Il monegasco è finito fuori dopo un contatto con Lance Stroll senza riuscire a ripartire essendo rimasto bloccato nella ghiaia.

Una Red Bull davanti a tutti, quella di Mx Verstappen, quindi, anche nel terzo round del Mondiale della Formula 1 2023 il gp di Australia. Verstappen dopo un inizio sottotono ha ripreso la testa che è riuscito poi a mantenere nonostante l’incredibile finale durante il quale è stata esposta una terza bandiera rossa dopo la ripartenza a due giri dal termine.

MAX VERSTAPPEN VINCE IL GP DI AUSTRALIA 2023 AL TERMINE DI UNA GARA PAZZA

L’olandese ha vinto alla fine di una gara condizionata da due safety car, una Virtual Safety Car e tre sospensioni per bandiera rossa con altrettante ripartenze.

Giornata nera per la Ferrari anche se dal punto di vista prestazionale in gara si notano alcuni piccoli miglioramenti. A parte Leclerc, che di fatto non è stato proprio in gara, Carlos Sainz nonostante sia stato penalizzato dalla sospensione della corsa per l’incidente di Albon (si era appena fermato ai box in regime di Safety Car per effettuare il pit-stop), sorpasso dopo sorpasso si era reso protagonista di un’ottima rimonta riuscendo a risalire fino al quarto posto. Ma per lo spagnolo nell’ultima ripartenza dopo la bandiera rossa arriva la beffa. Viene ritenuto responsabile di un contatto con Alonso e gli viene comminata una penalità di cinque secondi. Essendo il gruppo compattato di fatto la penalità lo porta all’ultimo posto.