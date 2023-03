Vibo, al via il trasporto sociale per le persone disabili

2 minuti per la lettura

Cosa prevede l’iniziativa

Il Comune di Vibo Valentia ha pubblicato l’avviso per l’erogazione del servizio di trasporto sociale per favorire la mobilità delle persone in condizione di disabilità grave o comunque con problematiche connesse alle difficoltà di spostamento per il raggiungimento dei servizi presso strutture socio-ricreative, sanitarie, sociosanitarie e assistenziali in genere, sostenendo al contempo le situazioni di fragilità presenti nei nuclei familiari in cui si renda necessario favorire l’autonomia personale dei suoi componenti. Il servizio non comprende l’assegnazione di un accompagnatore; nel caso in cui venisse richiesta una tale figura professionale, questa sarà a totale carico del beneficiario.

Trasporto sociale a Vibo: La finalità del servizio

Lo scopo del servizio di trasporto sociale ufficializzato dal comune di Vibo è quello di favorire la mobilità degli utenti con problematiche connesse alle difficoltà di spostamento per il raggiungimento abituale di strutture sociali e sanitarie nonché sostenere il fabbisogno di mobilità per fronteggiare le situazioni di fragilità presenti nei nuclei familiari.

I destinatari della misura

Il servizio è destinato a tutte le persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita. I richiedenti devono essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito territoriale di Vibo Valentia.

Le caratteristiche del servizio

Il servizio sarà svolto in modalità andata e ritorno e prevede il trasporto abituale dal domicilio verso le strutture di carattere sanitario, socio-assistenziale, sociosanitario, socio-ricreativo e culturale e il trasporto occasionale presso le strutture di cui sopra. La prestazione è gratuita e fruibile mediante la concessione di buoni servizio spendibili presso uno degli enti accreditati. L’attività non è sostitutiva del trasporto di soccorso sanitario in emergenza.

Trasporto sociale Vibo, Presentazione delle istanze e scadenza

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti o un loro familiare, tutore, amministratore di sostegno o altra persona munita di delega. L’istanza si può consegnare a mano all’ufficio protocollo o inviare via pec all’indirizzo protocollocomunevibo@pec.it. L’avviso rimane in modalità aperta, pertanto saranno acquisite tutte le istanze fino a esaurimento fondi.