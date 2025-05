Omicidio Bellocco: chiesta condanna a 9 anni per Andrea Beretta, ex capo ultrà dell’Inter

1 minuto per la lettura

A Milano, chiesta una condanna 9 anni per l’ex capo ultrà interista Andrea Beretta per l’omicidio Bellocco e mafia, 8 anni per Marco Ferdico.

MILANO- Il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano, Paolo Storari, ha chiesto una condanna a 9 anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e ora collaboratore di giustizia. L’accusa per Beretta è duplice: l’omicidio di Antonio Bellocco, avvenuto a settembre, e l’associazione a delinquere con l’aggravante mafiosa. Bellocco, anch’egli parte del direttivo ultrà nerazzurro, era noto per essere un rampollo di un clan di ‘ndrangheta.

PER L’OMICIDIO DEL ROSARNESE BELLOCCO CHIESTA CONDANNA PER ANDREA BERETTA

La richiesta di pena è stata avanzata nell’ambito di un processo abbreviato che coinvolge più filoni d’indagine sulle curve di San Siro. Nel medesimo contesto, la Procura ha sollecitato anche 8 anni di carcere per Marco Ferdico, altro leader del direttivo della Curva Nord prima degli arresti dello scorso settembre che avevano scosso il mondo del tifo organizzato milanese.