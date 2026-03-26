Dai territori alla politica europea: il ruolo strategico dei condomìni nella transizione energetica

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La transizione energetica europea non si realizzerà esclusivamente attraverso grandi infrastrutture o interventi centralizzati. Una parte decisiva di questo processo si gioca nei territori, nelle città, nei sistemi urbani diffusi. E, in particolare, nei condomìni.

È in questi contesti che si concentra una quota significativa dei consumi energetici civili, ed è qui che si apre una delle più concrete opportunità di trasformazione del sistema energetico europeo: l’evoluzione dei cittadini da consumatori passivi a produttori e gestori attivi di energia.

Le comunità energetiche rinnovabili e i modelli di autoconsumo collettivo rappresentano, oggi, uno degli strumenti più efficaci per accelerare questo processo.

Essi consentono di: ridurre la domanda energetica da fonti fossili;

stabilizzare i costi per famiglie e imprese;

favorire la diffusione delle fonti rinnovabili in ambito urbano;

rafforzare la resilienza dei sistemi energetici locali.

In questo quadro, il condominio assume una nuova centralità: non più semplice aggregato abitativo, ma infrastruttura energetica diffusa, capace di generare valore economico, ambientale e sociale.

L’integrazione tra impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, infrastrutture di ricarica elettrica e modelli di condivisione dell’energia consente di costruire vere e proprie micro-reti locali, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e sicurezza energetica. Tuttavia, accanto alle opportunità, emergono anche criticità che richiedono attenzione sul piano normativo e culturale.

In particolare, nei contesti condominiali si riscontrano spesso difficoltà legate a: modelli decisionali complessi;

asimmetrie informative tra i partecipanti;

resistenze individuali che possono rallentare o ostacolare iniziative di interesse collettivo. Per questo, diventa fondamentale promuovere soluzioni organizzative flessibili e inclusive, capaci di coniugare: il rispetto dei diritti individuali;

la valorizzazione dell’interesse comune;

la possibilità di partecipazione differenziata agli investimenti.

Modelli “a geometria variabile”, che prevedano una componente comune e una componente volontaria, rappresentano una risposta concreta a queste esigenze, consentendo di superare le rigidità decisionali senza compromettere la realizzazione dei progetti. In tale prospettiva, il ruolo delle istituzioni europee e nazionali è determinante.

Occorre rafforzare: la chiarezza e la stabilità del quadro regolatorio;

l’accesso agli strumenti di finanziamento;

i meccanismi di incentivazione per l’energia condivisa;

le iniziative di informazione e accompagnamento tecnico per cittadini e amministratori.

Il Mediterraneo e il Mezzogiorno d’Italia, per caratteristiche climatiche e struttura urbana, rappresentano un contesto particolarmente favorevole allo sviluppo di questi modelli.

Qui la diffusione delle comunità energetiche può contribuire non solo alla transizione ecologica, ma anche alla riduzione dei divari territoriali e alla creazione di nuove filiere economiche locali.

La sfida, dunque, non è soltanto tecnologica, ma organizzativa e culturale.

È necessario riconoscere nei condomìni e nelle comunità locali uno dei pilastri della strategia energetica europea, valorizzandone il ruolo attraverso politiche integrate e strumenti operativi efficaci. Perché la transizione energetica non è un processo che si realizza “dall’alto”.

È un cambiamento che, quindi, si costruisce, quotidianamente, nei luoghi in cui le persone vivono. E tra questi, i condomìni rappresentano oggi uno degli spazi più strategici per trasformare gli obiettivi europei in risultati concreti.