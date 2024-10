2 minuti per la lettura

Si chiama CarPay ed è un nuovo servizio targato Kia tramite il quale è possibile pagare il parcheggio ed altri servizi rimanendo comodamente seduti al volante della propria auto. La prima Kia ad averlo in dotazione è la EV3, mentre il primo servizio offerto sarà proprio Parkopedia, una manna dal cielo che aiuta i ad individuare il parcheggio più vicino e a pagarlo direttamente dallo schermo di navigazione. Il tutto con una transazione protetta grazie alla carta di credito registrata ed archiviata in modo sicuro, senza necessità di app aggiuntive.

“L’introduzione di un servizio di pagamento in auto rappresenta un significativo passo in avanti a tutto vantaggio della comodità degli utenti, grazie ai software e alla connettività che permettono un continuo ampliamento delle funzionalità del veicolo” spiega Sjoerd Knipping, Vice President Product & Marketing Kia Europe.

KIA CARPAY, PARCHEGGIARE NELLE GRABDI CITTA’

Numeri alla mano: nelle grandi città di Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, il 92% degli automobilisti ha serie difficoltà a trovare aree di sosta. E sappiamo che significa fare errori, considerati i milioni di multe sanzionati ogni anno in Europa per soste non consentite.

“Kia CarPay introduce una funzionalità davvero pratica e, fin da subito, aiuta a mitigare una delle principali preoccupazioni degli automobilisti, semplificando il processo di ricerca e di pagamento del parcheggio”, dice Hans Puvogel, COO di Parkopedia. “Non solo riduce il tempo che i conducenti devono dedicare a cercare un’area di sosta, ma elimina anche la ricerca, spesso frustrante, di un parchimetro funzionante o la necessità di dover scaricare app diverse per attivare e poter pagare le sessioni di parcheggio.”

Il servizio fornito da Parkopedia riguarda principalmente aree di sosta all’aperto e lungo le strade, ma Kia ha già annunciato l’intenzione di ampliare il range di informazioni, comprendendo in futuro anche i parcheggi coperti, come i multipiano. Attualmente fornisce accesso a oltre 1,7 milioni di parcheggi abilitati, dislocati in 19 paesi europei.