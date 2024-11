Svelata a Roma la nuova Audi A5

2 minuti per la lettura



E’ sul red carpet dell’Accademia della Scherma di Roma, a due passi dallo Stadio Olimpico, che Audi ha scelto di far debuttare la nuova A5, vettura che raccoglie l’eredità della best seller Audi A4 lanciata oltre 30 anni fa. La nuova generazione, battezzata appunto Audi A5, ha un approccio basato su due piattaforme premium, elettrica e termica, che rappresentano il nuovo riferimento tecnologico della mobilità ad elettroni e stato dell’arte della tecnologia mild e plug-in hybrid.

LINUS, OLTRE ALLA NUOVA AUDI A5

Oltre alla vettura piazzata al centro su una pedana rotonda, protagonista della serata è stato Linus. Il conduttore e Direttore Artistico di Radio DEEJAY, ha accolto in collegamento le storie di personaggi che hanno sfidato le convenzioni. Renzo Arbore, la sportiva Flavia Pennetta e l’imprenditore Matteo Zoppas hanno così accompagnato il pubblico in un viaggio fra passato, presente e futuro all’insegna dell’evoluzione, della passione e dell’eccellenza. Intercettando le giuste frequenze e il futuro attraverso scelte visionarie e coraggiose.

LEGGI ANCHE: Audi Q6 e-tron, iniziano le consegne



I PROTAGONISTI …

Renzo Arbore, con la sua grande capacità di innovare e sfidare le convenzioni, ha ridefinito il concetto di intrattenimento più volte nella propria carriera radiofonica e televisiva. E ha reso cult dei programmi al tempo pioneristici. Altrettanto significativo il racconto di Flavia Pennetta. che ha fatto la storia del tennis. La campionessa ha vinto gli US Open nel 2015, prima donna italiana ad aver raggiunto un tale traguardo. Ma soprattutto ha saputo “ascoltare” il momento, lasciandosi alle spalle la vittoriosa carriera di tennista per intraprendere nuove sfide personali. La capacità infine di cogliere segnali del cambiamento è presente anche in Matteo Zoppas. Imprenditore legato alla dinastia protagonista dell’evoluzione industriale italiana con l’omonima Azienda di elettrodomestici. Dopo la cessione la famiglia ha percorso altre strade di successo, affrontando nuove sfide professionali. Lui, temporaneamente, dedicato alle attività di sviluppo del Made in Italy come coordinatore dell’Istituto del Commercio Estero. “Percorsi in analogia con la nuova Audi A5″, spiegano alla casa madre. Una vettura che raccoglie il testimone della A4 per evolverla nel segno della sportività, della tecnologia e dell’efficienza e traghettare nel futuro il valore di un’icona d’avanguardia”.