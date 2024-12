Al via gli ordini per la Audi Q5 Sportback

3 minuti per la lettura

E’ partita in questi giorni la prevendita della nuova Audi Q5 Sportback, seconda generazione del Suv coupé dei quattro anelli. La gamma 100% ibrida si avvale della tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione contribuendo alla trazione in molteplici situazioni e riducendo consumi ed emissioni. Gli interni, radicalmente rinnovati, sono profondamente caratterizzati dall’innovativo palcoscenico digitale. ma andiamo per gradi …

DESIGN

Forte del successo del precedente modello, arrivato a rappresentare oltre il 65% delle immatricolazioni della famiglia Q5, questa seconda generazione Sportback è fortemente caratterizzata da un design ancora più muscolare, da interni radicalmente rinnovati e – analogamente alla nuova Audi Q5 – dalla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) dedicata alle auto con motore termico anteriore longitudinale.

Alla tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione contribuendo alla trazione e riducendo consumi ed emissioni, si affiancano la raffinata architettura elettronica E3 1.2, introdotta da Audi Q6 e-tron e condivisa dalla A5 e dalla Q5, il sistema operativo Android Automotive OS e la seconda generazione della tecnologia OLED dedicata ai proiettori posteriori, inclusa nel pacchetto opzionale Tech PRO: amplia la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza tanto individuale quanto collettiva permettendo di comunicare con l’ambiente circostante sfruttando l’interazione Car-to-X e allertando gli altri utenti della strada in caso di pericoli.

NUOVA AUDI Q5 SPORTBACK: INTERNI

Agli interni sono dedicati ben 13 pacchetti di personalizzazione. Il palcoscenico digitale dei quattro anelli è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema MMI, entrambi di serie sin dal primo livello di allestimento, oltre che dallo schermo da 10,9 pollici dedicato al passeggero, di primo equipaggiamento per le versioni S line edition e sport attitude. Analogamente ai nuovi modelli dei quattro anelli basati sull’architettura elettronica E3 1.2, Audi Q5 Sportback beneficia dell’interazione tra l’intelligenza artificiale, nello specifico ChatGPT, e l’assistente vocale.

MOTORE

Il nuovo Suv coupé, più lungo di 3 centimetri rispetto al passato a fronte di una riduzione dell’altezza di 2 centimetri, condivide – come accennato – con la A5 e la Q5 la tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt. Cuore del sistema è il powertrain generator (PTG) – composto da motore elettrico, elettronica di potenza e sistema di raffreddamento dedicato – che lavora in abbinamento a una batteria da 1,7 kWh portando in dote un superiore livello di elettrificazione della tecnologia mild-hybrid Audi: è in grado di contribuire alla marcia erogando sino a 24 Cv e 230 Nm di coppia, mentre in fase di decelerazione attua una strategia per il recupero dell’energia agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica.

NUOVA AUDI Q5 SPORTBACK: TRE MOTORIZZAZIONI

Nuova Audi Q5 Sportback è disponibile con tre motorizzazioni, tutte caratterizzate dalla tecnologia MHEV plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Il propulsore 2.0 TFSI da 204 CV, garante di consumi ed emissioni inferiori del 15% rispetto al passato, è proposto nelle configurazioni a trazione anteriore o integrale quattro ultra. Quest’ultima vede la catena cinematica operare in modo particolarmente efficiente attivando la ripartizione della coppia al retrotreno solo quando necessario.

Il motore 2.0 TDI da 204 CV, cuore dell’offerta, è offerto con trazione integrale quattro ultra. Al vertice della gamma si colloca Audi SQ5 Sportback, forte di un V6 3.0 TFSI MHEV plus da 367 Cv e della trazione quattro ultra.

NUOVA AUDI Q5 SPORTBACK: VERSIONI E PREZZI

La nuova Audi Q5 Sportback è disponibile nelle versioni Business Advanced ed S line edition. Raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del secondo trimestre 2025 con prezzi a partire da 68.850 euro.