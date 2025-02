Immatricolazioni gennaio, un 2025 in salita

2 minuti per la lettura

Il 2025 non inizia bene sul versante delle immatricolazioni di auto nuove. A gennaio sono state immatricolate 133.692 autovetture, oltre 8.300 unità perse (-5,9%) rispetto alle 142.010 di gennaio 2024. Uno scenario non proprio rassicurante, che impone una revisione al ribasso delle previsioni per l’intero anno 2025.

LE ELETTRICHE

La quota delle auto elettriche pure (BEV) scende dal 5,5% di dicembre al 5,0% di gennaio, e se migliora rispetto a gennaio 2024 è solo perché un anno fa l’attesa degli incentivi l’aveva fatta precipitare al livello minimale del 2,1%. Ma per il 2025 il Governo ha chiaramente annunciato che incentivi non ve ne saranno. Anche le ibride plug-in (PHEV) si arrestano al 3,6%, contro il 3,4% di dicembre e il 2,8% di gennaio 2024. Complessivamente, la quota delle vetture elettrificate (ECV) è ferma all’8,6%.



IMMATRICOLAZIONI GENNAIO 2025 PER ALIMENTAZIONE

Il motore a benzina archivia il mese di gennaio in calo di 3,3 punti, al 26,9% di quota, mentre il diesel perde il 45% dei volumi, scendendo al 9,3% di share (-6,5 p.p.). Il Gpl nel mese si ferma al 10,2% di share (-0,7 p.p.), mentre il metano esce di scena e non immatricola vetture. Le auto ibride salgono di ben 7 punti, arrivando al 45,0% delle preferenze, con un 11,5% per le “full” hybrid e 33,5% per le “mild” hybrid. Come anticipato, le auto BEV si portano al 5,0% nel mese, mezzo punto in meno di quanto consuntivato a dicembre, ma in crescita rispetto al 2,1% di gennaio 2024, penalizzato dall’attesa incentivi. Le plug-in si fermano al 3,6% del totale mercato, rispetto al 2,8% del corrispondente mese 2024. Nel complesso le ECV coprono l’8,6% delle preferenze.

IMMATRICOLAZIONI PER SEGMENTO

L’analisi della segmentazione mostra in gennaio un incremento delle berline e, in particolare, dei Suv del segmento A, rispettivamente al 12,2% e 2,4% di share. In flessione il segmento B, soprattutto per le berline, che scendono al 17,6% del totale, mentre i Suv salgono al 30,9%. Nel segmento delle medie (C) sia le berline che i Suv recuperano quattro decimi di punto, portandosi rispettivamente al 4,6% e al 18,2% di quota. Lieve recupero per le berline (allo 0,6% di quota) e i Suv del segmento D (al 6,1% del totale). Ottimo andamento per l’alto di gamma, con le berline allo 0,2% di quota e i Suv all’1,6%. Infine le station wagon rappresentano il 2,6% del totale, gli MPV il 2,1% e le sportive lo 0,8%.



IMMATRICOLAZIONI GENNAIO 2025 PER AREE GEOGRAFICHE

Dal punto di vista delle aree geografiche, a gennaio il Nord Est perde 2 punti e scende a rappresentare il 28,7% delle immatricolazioni (grazie comunque al noleggio, senza il quale perderebbe 5,7 punti), a pari merito al primo posto con il Nord Ovest, che conferma la quota di gennaio 2024. Il Centro Italia sale a rappresentare il 26% delle immatricolazioni totali (+1,1 punti), Sud e Isole salgono in quota, rispettivamente all’11,0% e 5,7%.