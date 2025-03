Novità per la Toyota Corolla Touring Sport

2 minuti per la lettura

Novità in arrivo per la Toyota Corolla Touring Sport. Oltre alle consolidate funzioni di sicurezza e assistenza alla guida Toyota T-mate, compresa l’ultima generazione di Toyota Safety Sense, la nuova versione della station wagon nipponica porterà in dote nel 2025 pelle sintetica di alta qualità per rivestire il volante e il pomello del cambio, in tutte le sue versioni. Prevista anche una nuova opzione di rivestimento con tessuti riciclati di diversi colori, piacevole al tatto e allo stesso tempo resistente.

TOYOTA COROLLA TOURING SPORT: UNA NUOVA GAMMA COLORI

La gamma di colori è stata ampliata con l’aggiunta dei nuovi Metal Oxide e Super Green. Questi vengono offerti esclusivamente in combinazione bitone per l’allestimento GR Sport. Le calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido, introdotte per l’allestimento GR Sport, aggiungono dal canto loro un nuovo dettaglio di contrasto. Sono abbinate ai center cap dei cerchi in lega, in sostituzione dei precedenti che erano in tinta con la carrozzeria.

Sotto il cofano restano le due efficienti motorizzazioni Full Hybrid, 1.8 da 122 cavalli o il 2.0 da 180 cavalli, a conferma della strategia Multi-path di Toyota. La produzione del modello 2025 Touring Sport è già iniziata presso la Toyota Manufacturing UK.



La Toyota Corolla è una vecchia gloria del colosso nipponico, che la produce in diverse versioni dal 1966. Una vecchia gloria e un grande successo, visto che dal 1997 la Corolla viene considerata l’auto più venduta di tutti i tempi, oltre ad essere e la prima automobile ad aver superato la soglia delle 30 milioni di unità prodotte. Nel 2021 Toyota aveva già venduto 50 milioni di esemplari in tutto il mondo.



L’allestimento d’ingresso della Corlla si chiama Active. Disponibile con il motore meno potente, è dotato di cerchi in lega da 16” e fari anteriori a LED. L’ allestimento Style, disponibile su entrambe le motorizzazioni, si distingue invece per i cerchi da 17”, fari anteriori bi-LED. L’alto di gamma è composto dall’allestimento Lounge, disponibile solo con motore 2.0 da 180 Cv, caratterizzato da cerchi da 18”, fari anteriori multi-LED e sedili sportivi con inserti in pelle.