Volkswagen Tayron, Open Weekend il 22 e 23 marzo 

Le Concessionarie italiane Volkswagen aprono le porte nel weekend di sabato 22 e domenica 23 marzo per presentare al pubblico l’inedita Tayron. Un grande Suv con cinque o sette posti che si posiziona tra la Touareg e la Tiguan

MOTORIZZAZIONI

Mild hybrid, ibrido plug-in o diesel. In Italia, la Volkswagen Tayron è disponibile con un’ampia scelta di motorizzazioni, ben cinque: un turbobenzina mild hybrid a 48 V eTSI, due ibridi plug-in eHybrid e due motori turbodiesel TDI. Tutte le alimentazioni sono accoppiate di serie a un cambio automatico a doppia frizione DSG. Già il motore mild hybrid 1.5 eTSI da 110 kW (150 CV) è un efficiente sistema di propulsione high-tech con tecnologia a 48 V. Tuttavia, i vantaggi dei motori elettrico e a benzina si combinano al massimo nei due innovativi ibridi plug-in eHybrid. Entrambi erogano una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) o 200 kW (272 CV). Grazie inoltre alla batteria da 19,7 kWh (netti), possono raggiungere un’autonomia elettrica WLTP rispettivamente di 121 e 116 km. Le loro batterie possono essere caricate fino a 11 kW presso una wallbox o una stazione di ricarica a corrente alternata e fino a 50 kW presso le stazioni di ricarica rapida.

IL MOTORE 2.0 TDI

Il 2.0 TDI da 110 kW (150 Cv) è accoppiato alla trazione anteriore, mentre il più potente da 142 kW (193 Cv) è abbinato alla trazione integrale intelligente 4MOTION di serie. La Tayron 4MOTION è progettata per un peso massimo rimorchiabile fino a

2.500 kg (frenato, pendenza del 12%). Grazie al sistema di assistenza alle manovre Trailer Assist, fornito di serie in combinazione con il gancio traino pieghevole, anche i grandi box per cavalli o i rimorchi per barche sono facili da parcheggiare.

VOLKSWAGEN TAYRON: DESIGN

Con una lunghezza di circa 4,8 m, la Tayron è caratterizzata da un design nettamente da Suv.

Nella parte anteriore, i fari a LED e il logo Volkswagen illuminato di serie creano un’inconfondibile firma luminosa al buio. Lo stesso vale per la parte posteriore con la sua traversa a LED a tutta larghezza e il logo Volkswagen anche qui illuminato.

Le linee nette sottolineano la qualità della Tayron e la sua fiancata allungata. Questa sensazione caratterizza anche gli interni: qui, il design è dominato da superfici piacevoli al tatto e, a seconda dell’allestimento, da materiali eleganti come ArtVelours Eco (microfibra) e autentico legno a poro aperto, nonché da finiture decorative illuminate.

VOLKSWAGEN TAYRON: PREZZI

La Volkswagen Tayron debutta sul mercato italiano con prezzi di listino che partono da 45.900 euro e una gamma già completa sin dal lancio, che conta cinque allestimenti: i funzionali Life e Edition Plus, l’elegante Elegance e gli sportivi R-Line e R-Line Plus.