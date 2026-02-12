5 minuti per la lettura

È morto James Van Der Beek: addio all’attore che ha fatto sognare intere generazioni. I millennial conserveranno il volto di Dawson Leery nei loro ricordi.

James William Van Der Beek si è spento mercoledì 11 febbraio, all’età di 48 anni, dopo una coraggiosa battaglia contro un tumore al colon-retto diagnosticato nell’agosto 2023 e reso pubblico nel novembre 2024. La notizia, confermata da The Hollywood Reporter e inizialmente riportata da TMZ, ha sconvolto fan e colleghi in tutto il mondo.

In un comunicato condiviso sui social, la famiglia ha scritto: «Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Per ora chiediamo una rispettosa privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico». Hollywood piange uno dei suoi volti più riconoscibili: Sarah Michelle Gellar lo ha definito “una perdita enorme per il mondo”, Chad Michael Murray ha ricordato “il gigante la cui arte e umanità ci hanno ispirato tutti”, e Jennifer Garner ha parlato di “una perdita straziante”.

Dawson Leery: l’adolescente che ci guardava nello specchio

James Van Der Beek non era soltanto un attore. Era Dawson Leery, il ragazzo ingenuo e romantico di Capeside che per cinque stagioni ha incarnato i sogni e le fragilità di un’intera generazione. Dawson non era il bello e tormentato di altri teen drama, né il ribelle irresistibile. Non era Pacey, il trickster che tutti amavano, né Dylan McKay, l’outsider affascinante di Beverly Hills. Dawson era più semplice, e proprio per questo reale: un figlio unico di provincia, sensibile fino all’eccesso, egocentrico, guidato dalla ricerca di bellezza e significato in ogni gesto, in ogni scelta. Il Dawson di Van Der Beek era il ragazzo che ci faceva sorridere e poi ci faceva sospirare, quello che inseguiva i sogni fino a sbattere la testa contro il muro, che amava con intensità esasperante e a volte imbarazzante, che credeva nella perfezione dei gesti, nell’idea di una famiglia ideale e in un futuro luminoso, anche quando la realtà lo smentiva.

La sua cameretta, tappezzata di poster di Spielberg, era il suo rifugio e il nostro: un luogo dove l’infanzia si mescolava ai sogni, dove l’amicizia e l’amore erano scenari da esplorare, dove ogni emozione, ogni errore, ogni speranza trovava il suo spazio. Quel mondo ideale rifletteva la sua anima: innocente, romantica, infinitamente curiosa. In quell’ambiente Dawson cercava il senso della vita, l’amore vero, l’arte, il cinema, e soprattutto sé stesso. Ogni episodio di Dawson’s Creek era un passo nel viaggio dell’adolescenza. Ogni errore una lezione condivisa con chi lo guardava da casa. Era il ragazzo che sognava di diventare regista, che metteva il cuore davanti a tutto e che credeva che la vita dovesse assomigliare ai film che amava. I silenzi condivisi con Joey sul letto, tutto era un invito a sognare.

L’esempio di Dawson

Quando Dawson strappa i poster dei film che adorava, dopo il divorzio dei genitori, non stava solo reagendo a un cambiamento familiare. Ci insegnò la catarsi: la vita è imperfetta, i sogni cambiano, e il dolore può trasformarsi in forza. Stava mostrando che la realtà ci costringe a confrontarci con la fragilità dei nostri obiettivi, ma anche con la resilienza necessaria a ricostruirli. In quel gesto, nell’imperfezione e nella vulnerabilità, c’era la grandezza del personaggio: Dawson ci insegnava a vivere senza paura di soffrire, a cercare bellezza anche nel dolore. Per un attimo, tutti noi siamo diventati un po’ più adulti, guardando attraverso i suoi occhi e accettando che il mondo reale, con tutte le sue ferite, può comunque essere straordinario.

James Van Der Beek: una carriera consacrata dal ruolo iconico di Dawson e non solo

James Van Der Beek era molto più dell’iconico volto di Dawson. Era un ragazzo cresciuto tra il Connecticut e Broadway, con il sogno di raccontare storie, di dare vita a emozioni che parlassero al cuore. La sua recitazione non era mai superficiale: era un atto di empatia, un modo per trasformare il personale in universale. Nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, James era figlio di Jim Van Der Beek, ex giocatore dei Los Angeles Dodgers, e di Melinda, ballerina di Broadway. La passione per la recitazione sbocciò a tredici anni con Grease, e nel 1993 lo portò a lasciare il Connecticut per New York, tra produzioni off-Broadway come Finding the Sun e Shenandoah.

Il debutto cinematografico arrivò nel 1995 con Angus, ma la svolta definitiva fu Dawson’s Creek nel 1998. Per dedicarsi completamente alla serie lasciò l’università, dove studiava con una borsa di studio. Fino al 2003, la serie lo consacrò icona globale, incarnando Dawson, un personaggio che ancora oggi rappresenta l’essenza dell’adolescenza: idealista, emotivo, imperfettamente perfetto. Dopo Dawson’s Creek, Van Der Beek alternò cinema e televisione: Blow di Ke$ha, CSI: Cyber, I miei peggiori amici, Modern Family, Overcompensating – L’inganno, Bad Hair e The Bad Boy and Me sono solo alcune delle tappe di una carriera versatile, che ha mostrato la sua capacità di reinventarsi senza mai dimenticare l’empatia che lo contraddistingueva.

Morto James Van Der Beek: vita privata

James Van Der Beek lascia la moglie Kimberly Brook, sposata nel 2010, e sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah. In precedenza era stato sposato con Heather McComb dal 2003 al 2009. La sua vita familiare rifletteva la stessa dedizione e il calore del Dawson che il pubblico aveva amato: un uomo capace di mettere amore, sacrificio e presenza al centro di tutto. James Van Der Beek ci ha lasciato, ma Dawson Leery rimarrà per sempre. Rimarrà il ragazzo che si emozionava per un primo bacio, che si perdeva nei sogni di una carriera impossibile e che ci insegnava a guardare al mondo con occhi sinceri, pronti a stupirsi, a soffrire e a sperare.