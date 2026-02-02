Can Yaman co-conduttore del Festival di Sanremo 2026

1 minuto per la lettura

L’attore turco Can Yaman sarà il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini

Sarà l’attore turco Can Yaman il co-conduttore del Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato con un post sui social da parte del direttore artistico Carlo Conti. Yaman salirà sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival, martedì 24 febbraio, e affiancherà Carlo Conti nella conduzione assieme a Laura Pausini. Quest’ultima, presente per tutte e cinque le serate della kermesse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) La presenza di Can Yaman è stata annunciata in modo inconsueto. Niente annuncio al Tg1 stavolta ma un semplice post Instagram e piuttosto ironico che ritrae Carlo Conti nei panni di Sandokan: Carlokan. Nel testo, poche sillabe: “co co”. Questi gli indizi del conduttore poi confermati da una nota ufficiale della Rai. Yaman è reduce dal successo della fiction di Rai1, Sandokan dove ha interpretato la Tigre della Malesia. Il 2026 coincide inoltre con i 50 anni del primo Sandokan interpretato da Kabir Bedi. Un’ottima occasione la sua presenza, dunque, per celebrare un anniversario importante.

Yaman si aggiunge al cast di conduttori già annunciati del Festival che andrà in onda dal 24 al 28febbraio. Oltre a Laura Pausini per tutta la durata della kermesse, anche Achille Lauro co-conduttore nella terza serata.