La supermodella Irina Shayk co-conduttrice a Sanremo 2026

Dalle passerelle internazionali all’Ariston, Irina Shayk, per la prima volta in tv in Italia, sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini

Dalle passerelle internazionali al palco più osservato della televisione italiana: Irina Shayk approda a Sanremo 2026. Il Festival apre le porte al glamour globale e lo fa chiamando una delle supermodelle più iconiche degli ultimi vent’anni, pronta a portare all’Ariston un’eleganza che ha fatto il giro del mondo.

Dopo giorni di indiscrezioni, è stato Carlo Conti a sciogliere ogni dubbio con un annuncio social: Irina Shayk, per la prima volta in tv in Italia, sarà co-conduttrice nella serata di giovedì 26 febbraio, accanto a lui e a Laura Pausini. «Tutti cantano Sanremo, ma molti lo conducono. E giovedì con noi ci sarà una delle donne più belle del mondo», ha detto il direttore artistico in un video pubblicato su Instagram, definendola «una modella straordinaria e una bravissima attrice».

Poche ore dopo, anche la conferma della diretta interessata. «È un grande onore co-condurre il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. Grazie per avermi scelta, è un sogno che diventa realtà», ha scritto Shayk in una storia Instagram, dando appuntamento ai fan su Rai1.

CHI È IRINA SHAYK: UNA STORIA TUTT’ALTRO CHE PATINATA

Nata nel 1986 a Emanželinsk, negli Urali, Irina Valer’evna Shaykhlislamova arriva da una storia tutt’altro che patinata. Figlia di un minatore tataro e di un’insegnante di musica, cresce in una famiglia dove le note vengono prima delle luci della ribalta. «La musica è stata la mia prima lingua», ha raccontato più volte: pianoforte a sei anni, scuola musicale a nove. La morte del padre, quando aveva appena quattordici anni, segna una frattura profonda e costringe la famiglia a reinventarsi.

A Čeljabinsk, Irina abbandona gli studi di marketing per seguire la sorella in una scuola di estetica. È lì che viene notata da un’agenzia locale: nel 2004 vince Miss Čeljabinsk e da quel momento la sua carriera prende il volo. Copertine internazionali, campagne per brand internazionali, fino alla consacrazione definitiva con la Sports Illustrated Swimsuit Issue, di cui è protagonista dal 2007 al 2016, diventando uno dei volti più riconoscibili della moda globale.

Accanto alle passerelle, anche il cinema: nel 2014 debutta sul grande schermo in “Hercules – Il guerriero” al fianco di Dwayne Johnson. E poi la popolarità alimentata anche dalle sue relazioni finite sotto i riflettori: prima con Cristiano Ronaldo, dal 2010 al 2015, poi con Bradley Cooper, con cui ha avuto una figlia nel 2017.