Sanremo 2026, svelati gli artisti che si esibiranno sul Suzuki Stage

1 minuto per la lettura

Carlo Conti svela gli artisti che si esibiranno sul Suzuki stage, in piazza Colombo, durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026. Tra questi anche i Pooh

Era stato creato in occasione dei 70 anni del Festival di Sanremo e anche per il 2026 resta confermata la presenza dell’imponente palco in piazza Colombo, il Suzuki stage. Come oramai di consueto, per tutte le cinque serate della kermesse diversi artisti si esibiranno sul palco a pochi metri dal Teatro Ariston. Oggi (11 febbraio 2026) Carlo Conti ha svelato chi allieterà le serate dei cittadini e dei turisti sanremesi: tutti volti noti al Festival di Sanremo, alcuni dei quali tornano dopo essere stati protagonisti lo scorso anno. I cinque artisti si collegheranno, uno per sera, con il teatro Ariston dal palco di piazza Colombo.

Ecco chi sono gli artisti che si esibiranno sul Suzuki Stage

Gaia (prima serata, martedì 24 febbraio)

(prima serata, martedì 24 febbraio) Bresh (mercoledì 25 febbraio)

(mercoledì 25 febbraio) The Kolors (giovedì 26 febbraio)

(giovedì 26 febbraio) Francesco Gabbani (venerdì 27febbraio)

(venerdì 27febbraio) I Pooh (serata finale di sabato 28 febbraio

La presenza dei Pooh al Festival di Sanremo era trapelata e sebbene fossero attesi sul palco dell’Ariston, Conti conferma la loro presenza sul palco in piazza Colombo. I Pooh celebreranno i loro 60 anni di carriera a Sanremo sul Suzuki Stage, dove riceveranno una targa speciale.