Sanremo 2026, la scaletta della prima serata

Il teatro Ariston alza il sipario sul Festival di Sanremo 2026: ecco le anticipazioni sulla scaletta della prima serata e l’ordine d’uscita dei cantanti

Inizia ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Il Teatro Ariston si prepara alla kermesse più importante d’Italia. Sarà una prima serata ricca di ospiti e colpi di scena, a partire da Tiziano Ferro, superospite questa sera (24 febbraio 2026), che celebrerà i 25 anni di “Xdono”, il brano che lo ha reso celebre e che 25 anni fa veniva cantato per la prima volta in Rai. Ma canterà anche il suo ultimo singolo “Sono un grande”.

A condurre questa prima serata, che si aprirà con la storica sigla e con la voce di Pippo Baudo, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, l’attore turco Can Yaman, reduce dal successo della fiction Rai “Sandokan”. E sul palco dell’Ariston, questa sera, si incontreranno per la prima volta Kabir Bedi (il primo ad interpretare Sandokan) e Can Yaman. “Ci sarà anche la tigre” ironizza Nicola Savino che questa sera sarà impegnato con la prima puntata del Dopofestival.

Previsto questa sera un omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana con la signora Gianna Pratesi, 106 anni il prossimo 16 marzo, che il 2 giugno del ’46 per la prima volta votò, chiamata a scegliere tra repubblica e monarchia.

Anche Olly, a un anno dalla sua vittoria del Festival di Sanremo, tornerà questa sera sul palco dell’Ariston che lo ha lanciato al grande pubblico.

Sul palco Suzuki in piazza Colombo si esibirà Gaia. Dalla nave Costa Toscana, la prima tappa di questo viaggio con Max Pezzali.

L’ORDINE D’USCITA DEI CANTANTI IN GARA