1 minuto per la lettura

Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre si”. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

Ha conquistato tutti sin dal primo momento ma forse nessuno ci credeva veramente. Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre si”.

“Grazie veramente di cuore. Questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto nei momenti difficili e dedicarlo alla mia città, Napoli”. Sono queste le prime parole del vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci.

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni:

Sal Da Vinci – Per sempre si Sayf – Tu mi piaci tanto Ditonellapiaga – Che Fastidio! Arisa – Magica Favola Fedez e Masini – Male Necessario

Assegnati anche i Premi della Critica e non solo.

Premio della Critica “Mia Martini” assegnato dalla Sala stampa Ariston Roof a Fulminacci con il brano “Stupida sfortuna”.

Premio della Sala stampa Lucio Dalla a Serena brancale con “Qui con me”.

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Fedez e Masini con “Male Necessario”.

Premio Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnato dall’orchestra a Ditonellapiaga.

Premio Tim a Serena Brancale

