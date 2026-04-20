Tennis, Sinner resta in testa al ranking Atp, Cobolli sale al tredicesimo posto

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Jannik Sinner si conferma in testa al ranking Atp segnando la 68esima settimana (non consecutiva) in vetta alla classifica e a Madrid potrebbe incrementare il vantaggio
ROMA – Alla luce del ranking Atp pubblicato oggi, la presenza di Jannik Sinner alla Caja Magica di Madrid può indirizzare il duello con Carlos Alcaraz per il posto di numero 1 del mondo per tutta la durata della stagione sulla terra battuta. Il numero 1 azzurro ha 390 punti di vantaggio sul rivale spagnolo, che non sarà di scena a Madrid. Sinner, che inizia così la sua 68esima settimana da leader della classifica mondiale, a Madrid si gioca una chance di grande prestigio per allungare la sua permanenza in vetta al ranking.
L’altoatesino, infatti, non ha giocato a Madrid l’anno scorso ed è arrivato in finale agli Internazionali d’Italia, per cui perderà 650 punti il 18 maggio. Alcaraz, che ha vinto il titolo al Foro, a quella data potrà al massimo mantenere gli attuali12.960 punti. Sinner, invece, arrivando in semifinale alla Caja Magica si garantirà la matematica certezza di restare numero 1 del mondo anche dopo gli Internazionali e di conseguenza fino a domenica 7 giugno, il giorno della finale del Roland Garros.
SINNER, ARRIVANDO IN SEMIFINALE A MADRID, POTREBBE IPOTECARE LA TESTA DEL RANKIN ATP FINO A GIUGNO
Raggiungerebbe così le 74 settimane in carriera da numero 1, superando Stefan Edberg all’undicesimo posto nella classifica all-time dei giocatori che hanno trascorso più tempo in vetta da quando è stato introdotto il ranking Atp computerizzato, nel 1973.
Quella appena trascorsa è stata la settimana di Flavio Cobolli, che ha raggiunto a Monaco di Baviera la sua quinta finale in carriera. Pur sconfitto da Ben Shelton, grazie a questo risultato ha guadagnato tre posizioni in classifica e ha eguagliato il suo best ranking di n.13 del mondo. Così oggi l’Italia è l’unica nazione con tre giocatori tra i primi 15 nel ranking mondiale, visto che Lorenzo Musetti conserva la nona piazza.
IL RANKING ATP AGGIORNATO
La Top Ten
- 1. Jannik Sinner (Ita) 13.350 (–)
- 2. Carlos Alcaraz (Esp) 12.960 (–)
- 3. Alexander Zverev (Ger) 5.255 (–)
- 4. Novak Djokovic (Srb) 4.710 (–)
- 5. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.100 (–)
- 6. Ben Shelton (Usa) 4.030 (–)
- 7. Taylor Fritz (Usa) 3.870 (+1)
- 8. Alex De Minaur (Aus) 3.845 (-1)
- 9. Lorenzo Musetti (Ita) 3.715 (–)
- 10. Daniil Medvedev (Rus) 3.560 (–)
GLI ALTRI ITALIANI
- 13. Flavio Cobolli 2.600 (+3)
- 22. Luciano Darderi 1.870 (-1)
- 62. Lorenzo Sonego 850 (+4)
- 78. Mattia Bellucci 734 (+1)
- 92. Matteo Berrettini 650 (-1)
- 103. Matteo Arnaldi 621 (+2)
- 112. Francesco Maestrelli 577 (+1)
- 130. Andrea Pellegrino 484 (+1)
- 141. Stefano Travaglia 447 (-5)
- 142. Luca Nardi 444 (-2)
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