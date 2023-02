Marani eletto Presidente della Lega Pro con Zola e Spezzaferri vice

1 minuto per la lettura

ROMA – Matteo Marani è stato eletto presidente della Lega Pro, nel corso dell’assemblea svolta a Roma presso il Salone d’Onore del Coni.

Marani, giornalista e presidente della Fondazione Museo del calcio, che succede a Francesco Ghirelli, dimessosi a fine dicembre, è stato eletto con 39 voti a favore su 58, visto che l’Arzignano non ha partecipato all’assemblea e la Juve Next Gen non aveva diritto di voto perché già rappresentata come società nella massima serie. Il candidato Marcel Vulpis ha ricevuto 15 voti, mentre 2 sono state le schede bianche e 2 quelle nulle.

LEGA PRO, MATTEO MARANI PRESIDENTE, ZOLA E SPEZZAFERRI VICEPRESIDENTI

“Facciamo Rete” è il nome del programma con il quale si è presentato alle società di Lega Pro, mentre Gianfranco Zola, ex calciatore di Cagliari, Napoli e Chelsea, sarà uno dei vicepresidenti, avendo ricevuto 50 voti. L’altro sarà Giovanni Spezzaferri (33 voti), ex presidente dell’Aversa Normanna.

«È stato un grande esercizio della democrazia, in un momento complicato per il calcio italiano. Una componente importante come la Lega Pro ritrova stabilità dopo pochissimo tempo» ha detto Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio.

«Matteo è una persona di grande spessore e grande qualità umana – ha aggiunto Gravina – fondamentale per dare il giusto contributo al cambiamento e per questo continuo portare avanti una rivoluzione culturale. Lui è anche presidente della fondazione del museo del calcio e mi permetto di sottolineare che deve restare presidente della fondazione. Per noi è fondamentale, ha fatto un grande lavoro e deve continuare a lavorare».

In collaborazione con Italpress