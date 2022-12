A Bari strisce pedonali salvavita che si illuminano di rosso

1 minuto per la lettura

Strisce pedonali che si illuminano di rosso, per i pedoni più distratti. A Bari è stata inaugurata una barra luminosa salvavita per gli attraversamenti pedonali. Un segnale luminoso, di colore rosso, a terra, segnala l’impossibilità di attraversare.

A comunicarlo è il primo cittadino, Antonio Decaro, in un post sulla sua pagina Facebook. Un accorgimento utile, sottolinea il sindaco, “a tutti quelli che spesso come me sono soliti camminare a testa bassa presi dal cellulare”.

Bari è la terza città in Italia, dopo Padova e Roma a testare il dispositivo. Dopo la fase sperimentale potrà essere installato anche su altri incroci a grande intensità di traffico.