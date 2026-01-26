Procura Bari: spesi 30 milioni per indagini e 13 per le intercettazioni

2 minuti per la lettura

Procura di Bari: investiti 43 milioni tra indagini e intercettazioni per recuperarne quasi 500 milioni di euro tra sequestri e confische. Record di arresti nel Foggiano.

BARI – La giustizia come investimento per la collettività. È questo il quadro che emerge dal bilancio sociale 2023-2024 della Procura di Bari, presentato oggi, 26 gennaio 2026, dal procuratore Roberto Rossi insieme agli aggiunti Ciro Angelillis e Giuseppe Gatti. I numeri raccontano di un ufficio impegnato su fronti caldi, dal contrasto ai clan foggiani alla lotta ai patrimoni illeciti. Nel biennio analizzato, quindi 2023-2024, la Procura ha impiegato quasi 13,2 milioni di euro per attività di intercettazione (telefoniche, ambientali e tramite trojan). In particolare, nel 2023 sono 6,2 milioni di euro spesi su un totale di 14,8 milioni di spese di giustizia. Mentre del 2024 sono 7 milioni su un totale di 15,9 milioni. A fronte di queste uscite, i risultati economici sono straordinari: sono stati recuperati 343 milioni di euro attraverso i sequestri e 154 milioni tramite confische definitive. Somme che, come sottolineato nel bilancio, generano un valore tangibile a beneficio dell’intera comunità.

LO “SFORZO STRAORDINARIO” DELLA PROCURA DI BARU SULLE INDAGINI CONTRO LA QUARTA MAFIA

La Direzione Distrettuale Antimafia ha concentrato gran parte delle sue energie nel Foggiano, area definita prioritaria. I numeri dell’impegno investigativo sono imponenti: 130 operazioni e 880 arresti. Sequestro di decine di tonnellate di stupefacenti. 6 Comuni sciolti per mafia e oltre 100 interdittive antimafia emesse. Il periodo ha visto anche l’emergere di collaboratori di giustizia “di alto livello”, segnale di un indebolimento del vincolo omertoso all’interno dei clan.

EFFICIENZA E CALO DELLE PENDENZE

Oltre al contrasto alla criminalità organizzata, la Procura ha lavorato sulla velocità della macchina giudiziaria. Nel biennio sono state aperte 103mila indagini e definiti 110mila procedimenti. Questa eccedenza dei casi conclusi rispetto ai nuovi arrivi ha permesso di abbattere le pendenze residue del 20%, segnando un passo avanti decisivo verso una giustizia più rapida.