Bari, anziano muore travolto da un autobus

BARI – Un anziano di 87 anni è morto questa mattina a Bari a seguito delle ferite e dei traumi riportati dopo essere stato investito da un autobus. L’anziano, secondo quanto ricostruito, stava attraversando la strada quando l’autobus l’ha travolto. L’incidente è avvenuto subito dopo la curva ad angolo tra via Capruzzi e viale Ennio,

Il primo intervento di soccorso da parte dei sanitari del 118 è valso a mettere l’uomo in sicurezza sull’ambulanza e trasportarlo al vicino Policlinico nel tentativo di salvargli la vita. I medici hanno giudicato le sue condizioni però fin da subito gravissime.

L’anziano travolto dalll’autobus, però, muore al Policlinico di Bari, poco dopo il suo arrivo a causa dei numerosi traumi causati dall’incidente.

L’autista delll’autobus, sotto choc, ha ricevuto i primi soccorsi sul posto. Successivamente è stato anch’egli portato all’ospedale Mater Dei.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati agli agenti della Polizia locale, coordinati dal pm di turno Alessandro Donato Pesce. Gli inquirenti per ricostruire in modo compiuto l’accaduto effettueranno i rilievi sul bus, posto sotto sequestro e in strada sul luogo dell’incidente.

Importanti, infine saranno le testimonianze di eventuali persone presenti in loco e le immagini delle telecamere di video sorveglianza attive nell’area.

La procura, in ogni caso, nelle prossime ore aprirà formalmente un fascicolo per omicidio colposo e valuterà se disporre l’autopsia e ulteriori verifiche tecniche.