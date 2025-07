Sparatoria a Bari: ragazza ferita per errore in un agguato

1 minuto per la lettura

A Bari, una ragazza ventenne è stata ferita per errore in una sparatoria. Indagini in corso con video e testimonianze.

BARI – Bossoli dello stesso calibro, immagini di videosorveglianza e testimonianze raccolte: sono questi gli elementi chiave su cui si concentrano le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura di Bari, per far luce su una sparatoria avvenuta ieri 12 luglio 2025, intorno alle quattro, in viale Unità d’Italia. Una ragazza di vent’anni è rimasta ferita alla spalla da un colpo di arma da fuoco, con ogni probabilità esploso accidentalmente durante un agguato. La giovane, trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, ha ricevuto le cure necessarie ed è stata dimessa già nella giornata di ieri.

Le forze dell’ordine di Bari stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria dove è rimasta ferita la ragazza e identificare i responsabili del gesto.