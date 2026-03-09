Aggressione al Pronto soccorso di Bari, rifiuta esami e colpisce infermiera: Arrestato 33enne

1 minuto per la lettura
Arrestato trentatreenne per un’aggressione al pronto soccorso di Bari: ha colpito con un pugno un’infermiera del San Paolo dopo aver rifiutato di sottoporsi a esami.
BARI – Ancora un episodio di violenza tra le corsie degli ospedali baresi. Un uomo di 33 anni è stato arrestato sabato 7 marzo 2026 dai Carabinieri dopo aver aggredito un’infermiera in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo. L’uomo era giunto nel presidio ospedaliero a bordo di un’ambulanza, presentando, come riferito dalla ASL Bari in una nota ufficiale, un «evidente stato di alterazione psicofisica». La tensione è degenerata nel momento in cui il personale sanitario ha tentato di procedere con gli accertamenti diagnostici di routine. Alla richiesta di sottoporsi alla raccolta dei campioni biologici per i test tossicologici, il 33enne ha reagito con estrema violenza: dopo aver rifiutato categoricamente l’esame, ha sferrato improvvisamente un pugno al torace dell’infermiera che lo stava assistendo.
AGGRESSIONE AL PRONTO SOCCORSO DI BARI: L’INTERVENTO DEI CARABINIERI E LE CONDIZIONI DELLA VITTIMA
Le urla e il tumulto hanno richiamato l’attenzione dei presenti e delle forze dell’ordine. I Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, hanno bloccato e tratto in arresto l’aggressore. L’infermiera colpita ha riportato una lieve contusione toracica; è stata immediatamente soccorsa dai colleghi dello stesso reparto, che le hanno prestato le prime cure e il necessario supporto psicologico. «La direzione generale della Asl Bari condanna con fermezza l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario e rinnova piena vicinanza alla professionista aggredita». Si legge nel comunicato dell’azienda. L’Azienda Sanitaria ha inoltre ribadito il proprio impegno nel tutelare legalmente e fisicamente chi opera nei servizi di emergenza. Sottolineando come tali atti compromettano non solo la dignità dei lavoratori, ma la qualità stessa dell’assistenza garantita alla cittadinanza.
