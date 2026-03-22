Poliziotto muore in moto a Bari: scontro con auto della Polizia

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Grave incidente in provincia di Bari: muore un poliziotto in moto dopo lo scontro con un’auto della Polizia. Feriti altri tre agenti

Bari – Nel primo pomeriggio di oggi un vice sovrintendente della Polizia di Stato è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 110 che collega Modugno, in provincia di Bari, allo stadio San Nicola. Era libero dal servizio a bordo della sua motocicletta Suzuki quando il mezzo si è scontrato con l’auto civetta (una Mini) di una pattuglia della Polizia di Stato.

Sul posto è intervenuto il 118 di Modugno: il personale sanitario ha cercato di soccorrere il motociclista che però è morto poco dopo lo scontro. Feriti, in modo non grave, il conducente e gli altri due che viaggiavano a bordo della Mini. Oltre al 118, intervenuta sul posto la Polizia locale, la Polizia stradale e i Carabinieri. Questi ultimi hanno avviato le indagini, coordinati dal pm di turno, Claudio Pinto. Disposto intanto il sequestro dei mezzi e il trasferimento della salma all’istituto di Medicina legale del Policlinico. Sarà il pm a valutare se disporre l’autopsia in attesa dei risultati dei rilievi.

A perdere la vita è stato Vincenzo Lorusso, di 53 anni, in servizio nella IX zona della Polizia di Frontiera, ufficio scalo marittimo ed aereo di Bari. La Questura sottolinea che il poliziotto era “collega stimato e di grande professionalità, che ha dedicato la sua vita al servizio per gli altri. La Polizia di Stato di Bari, tutta, si unisce al dolore dei suoi familiari, amici e colleghi, ai quali si stringe in un commosso abbraccio”.