A Bari torna il Bif&st dal 21 al 28 marzo, Decaro “La Puglia che si racconta”

Presentato il Bif&st, Bari International Film&Tv Festival, il festival della Regione Puglia diretto da Oscar Iarussi; plauso di Decaro

BARI –Dal 21 al 28 marzo Bari torna a essere punto focale del cinema e dell’audiovisivo con la 17esima edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, il festival della Regione Puglia diretto da Oscar Iarussi, prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission e realizzato con il sostegno di Regione Puglia, MiC e SIAE, in collaborazione con il Comune di Bari e una fitta rete di partner istituzionali e culturali.

Per otto giorni, il festival animerà i principali luoghi della città, dal Teatro Petruzzelli al Kursaal Santalucia, dal Multicinema Galleria all’AncheCinema, fino a Palazzo Starita e al Cinema Il Piccolo, con oltre 120 appuntamenti tra concorsi, anteprime, retrospettive, incontri, eventi speciali, mostre e omaggi, confermando la propria vocazione internazionale e insieme profondamente radicata nel territorio. Al centro del programma, il concorso Meridiana, dedicato ai paesi dell’area euro-mediterranea, il concorso Per il Cinema Italiano, le grandi serate di Rosso di sera, gli Incontri di cinema con protagonisti del panorama nazionale e internazionale, le retrospettive dedicate a Giuseppe Tornatore e Abdellatif Kechiche, oltre a nuove sezioni come Notti Horror e a percorsi tematici che intrecciano cinema, letteratura, musica, memoria e identità meridiana.

IL PLAUSO DI DECARO

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, andata in scena questa mattina nel foyer del teatro Petruzzelli di Bari, ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro: “Nel 2009 – ha affermato – il Bif&st era una sfida, non era facile. Nel tempo è invece diventato sempre più autorevole, si presenta sulla scena internazionale ed è servito anche alla Regione a raccontarsi. Se dovessi racchiudere le esperienze del Bif&st nel titolo di un film, citerei ‘Il racconto dei racconti’ di Garrone, che è stato con noi nel 2024, perché la Puglia attraverso il festival si è raccontata, ha raccontato le proprie identità, i propri sogni, le proprie esperienze”.

“Oggi ci ritroviamo a questa nuova inaugurazione di un Bif&st che saprà sicuramente soddisfare le aspettative degli spettatori, a cominciare dai pugliesi che hanno animato in tutti questi anni una manifestazione che cresce sempre di più e si posiziona all’interno del Mediterraneo nella nostra regione, che attraverso di essa continuerà a raccontarsi e racconterà anche del Mediterraneo che quest’anno ne sarà leitmotiv, dall’immagine sorridente di Claudia Cardinale al titolo al premio dedicato a Franco Cassano a trent’anni dal suo pensiero meridiano che parlava proprio del Sud da uomo del Sud”.