Il sindaco di Bari dona la Sacra Manna di San Nicola a Claudio Baglioni

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Il sindaco di Bari Vito Leccese consegna a Claudio Baglioni la Sacra Manna di San Nicola, omaggio simbolo del profondo legame tra l’artista e la città. A agosto il “Grand Tour – La Vita È Adesso” farà tappa in Puglia con tre concerti imperdibili.

BARI – Nella sala consiliare “Enrico Nicola Dalfino” del Comune di Bari, il sindaco Vito Leccese ha accolto Claudio Baglioni, protagonista di una cerimonia emozionante e ha donato la Sacra Manna di San Nicola, simbolo di spiritualità e accoglienza universale. L’evento introdotto dal presidente del Consiglio comunale Romeo Ranieri e moderato dalla giornalista Serena Manieri.

A CLAUDIO BAGLIONI LA SACRA MANNA DI SAN NICOLA

Il gesto suggella un legame profondo e duraturo tra Baglioni e la città di Bari, già celebrato nel 2011 con la consegna delle chiavi della città da parte dell’allora sindaco Michele Emiliano. Lo stesso legame rivive oggi attraverso il nuovo progetto musicale del cantautore: il “Grand Tour – La Vita È Adesso”, spettacolare viaggio musicale dal vivo per festeggiare il quarantennale dell’album più venduto della musica italiana, “La Vita È Adesso, Il Sogno È Sempre”.

Le tappe pugliesi del “Grand Tour”

Il tour, in programma da fine giugno a metà settembre, attraverserà quaranta luoghi d’arte e bellezza lungo tutta la penisola, trasformando ogni concerto in un’esperienza emozionale di musica, paesaggio e storia.

In Puglia, l’appuntamento è per agosto, con tre date esclusive: 20 agosto al Fossato del Castello di Barletta (BAT). 21 agosto al Parco Archeologico di Egnazia di Fasano (BR). 22 agosto alla Cava dell’Erba di Apricena (FG)

Ogni location racconta un frammento autentico della memoria pugliese, dalla storia millenaria di Egnazia alle atmosfere fiabesche di Apricena.

LECCESE: «UN INVITO ALLA BELLEZZA E ALL’AMORE»

Durante la cerimonia, il sindaco Leccese ha rivolto a Baglioni parole di profonda gratitudine, ricordando il concerto “Per incanto e per amore” del 5 gennaio 2002, eseguito tra le macerie del Teatro Petruzzelli, simbolo di rinascita per la comunità barese dopo il tragico incendio.

«A Claudio Baglioni, alfiere della musica e della cultura italiane – recita la pergamena celebrativa consegnata dal primo cittadino – a suggello di un legame profondo con la comunità barese che nel tempo è cresciuta con le sue parole e le sue note», si legge nel documento ufficiale.

Il dono della Sacra Manna di San Nicola, santo ecumenico e protettore degli ultimi e delle imprese audaci, rappresenta così un segno tangibile del legame che un’intera comunità sente verso il Maestro, riconoscendo in lui l’artista e l’uomo, portatore di valori universali di bellezza, amore e solidarietà.