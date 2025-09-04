Andria, accoltella corriere Amazon per parcheggio: fermato 68enne

1 minuto per la lettura

La lite per il parcheggio sfocia in violenza: il corriere Amazon ferito al braccio, prognosi di 15 giorni. Indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e valutare le responsabilità del 68enne fermato.

ANDRIA – Un’aggressione in pieno giorno ha scosso il centro di Andria: un corriere Amazon di 35 anni è stato ferito con un taglierino al braccio da un uomo di 68 anni, per motivi legati al parcheggio del furgone utilizzato per le consegne.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri (3 settembre) in via Sant’Andrea. Il corriere, originario di Bari, aveva parcheggiato il mezzo vicino al portone di un palazzo per effettuare una consegna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, il parcheggio del furgone avrebbe infastidito il 68enne, scatenando prima una discussione accesa e poi l’aggressione con il taglierino.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e medicata sul posto: la ferita al braccio guarirà in massimo 15 giorni. Il presunto aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. I carabinieri continuano le indagini per chiarire la dinamica completa dell’episodio e le responsabilità del 68enne.