Latiano: 19enne accoltellato in strada, è in gravi condizioni

A Latiano, 19enne accoltellato gravemente in via Dante Alighieri. Carabinieri indagano su lite, raccolgono testimonianze. Condizioni critiche, indagini in corso per identificare l’aggressore.

LATIANO (BRINDISI) – Un giovane di 19 anni è stato accoltellato nella serata di ieri a Latiano, in provincia di Brindisi, e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto e non escludono che il giovane possa essere stato aggredito durante una lite. Gli investigatori hanno raccolto diverse testimonianze di persone presenti in via Dante Alighieri, luogo dell’aggressione, al momento dell’accoltellamento.

Le testimonianze raccolte dai carabinieri saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile. Gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi per far luce sull’accaduto.