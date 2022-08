Gallipoli, risse davanti alla discoteca ma i gestori non chiamano la polizia. Locale chiuso per 15 giorni

1 minuto per la lettura

Numerose risse o aggressioni all’interno o davanti a una nota discoteca di Baia Verde a Gallipoli ma i titolari non hanno mai chiamato la Polizia.

Per questo il questore di Lecce ha disposto la chiusura del locale e la sospensione della licenza per 15 giorni.

Nelle risse, molto frequenti nell’ultimo mese, sono stati coinvolti anche dei minorenni, alcuni sotto i 14 anni. Alcuni di loro hanno anche riportato lesioni personali.

Dalle indagini è stato rilevato che gli episodi, molto gravi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati, se non causati, quanto meno favoriti dallo stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di bevande alcoliche, somministrate in alcuni casi, all’interno della discoteca.