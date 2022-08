Notte della Taranta, Madame presenterà il concertone di Melpignano

1 minuto per la lettura

Svelato il nome della presentatrice del concertone della Notte della Taranta in programma sabato 27 agosto a Melpignano: sarà Madame.

L’annuncio è stato dato in una delle tappe del festival itinerante. Per Madame si tratta di un ritorno al tradizionale festival in Salento: c’era già stata nel 2021, dove fu maestro concertatore insieme al direttore d’orchestra Enrico Melozzi per la 24/a edizione.

«L’anno scorso – ha dichiarato sul palco Madame – è stata un’esperienza incredibile. Sono felicissima di tornare quest’anno con tutto il vero pubblico della Taranta. Spero di non deludere le aspettative di nessuno. Sarà una notte magica che ci darà la forza di fare tutto».

L’artista sarà affiancata dal critico musicale Gino Castaldo che nel 2019 ha condotto la serata in diretta da Melpignano su Rai 2.