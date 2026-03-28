Latitante tarantino catturato in Spagna: deve scontare 13 anni di pena in Italia

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Catturato e arrestato Emanuele Capuano, latitante tarantino rintracciato in Spagna: trasferito in Italia deve scontare più di 13 anni di pena

TARANTO – È stato consegnato alle autorità italiane Emanuele Capuano. Cittadino italiano di 45 anni, originario della provincia di Taranto, era latitante dal dicembre 2024, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Corte di Appello del capoluogo jonico e catturato in Spagna. L’uomo deve ora espiare una pena complessiva superiore a 13 anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricettazione. Ed è considerato, spiega la Questura di Taranto, “un soggetto di elevata pericolosità, operante come broker nell’ambito del narcotraffico internazionale”.

La localizzazione e la successiva cattura del latitante sono il risultato di una attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Taranto, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Determinante la cooperazione internazionale avvenuta attraverso la rete Enfast. In particolare attraverso l’Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) – Fast Spagna, attivata tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Fast Italia, che ha consentito di individuare il ricercato nel sud della Spagna, dove si era rifugiato con il supporto di alcuni complici.

Rintracciato e arrestato dalla Guardia Civil, in una località balneare nei pressi di Alicante, a seguito dell’emissione di un mandato di arresto europeo da parte della Procura Generale di Taranto, su richiesta degli investigatori della Squadra Mobile jonica. Al termine delle procedure di cooperazione giudiziaria internazionale, Capuano, preso in consegna dalle autorità italiane è attualmente sul territorio nazionale.