Caso ex Ilva, i cittadini impugnano la sentenza del tribunale: «Stop immediato»

I cittadini impugnano la sentenza del Tribunale di Milano chiedendo lo stop immediato dell’area a caldo ex Ilva contro proroghe illecite.

TARANTO – La battaglia legale sul futuro dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto si sposta nuovamente nelle aule di giustizia. I promotori dell’azione inibitoria hanno presentato ricorso contro la recente decisione del Tribunale di Milano, contestando il «periodo di grazia» concesso all’azienda per la sospensione delle attività inquinanti. Al centro della disputa c’è la tempistica per lo spegnimento dell’area a caldo. Se da un lato i giudici milanesi hanno bocciato la nuova Aia — definita dai ricorrenti come una “finta panacea” del governo — dall’altro hanno stabilito che la sospensione della produzione debba avvenire entro tre anni dalla scadenza dell’ultima autorizzazione (ovvero dal 24 agosto 2023). Per i cittadini e le associazioni, questa proroga di fatto fino al 2026 rappresenta una motivazione contraddittoria e pericolosa.

Secondo i promotori del ricorso, il termine concesso dal Tribunale viola apertamente i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea. «Anziché ordinare l’immediata sospensione, è stato concesso un termine che ignora quanto sancito a livello comunitario: le proroghe all’attività produttiva in presenza di rischi sanitari sono illecite».

LE RICHIESTE DEI CITTADINI CHE HANNO IMPUGNATO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE SULL’EX ILVA

L’impugnazione punta a trasformare la sospensione differita in un fermo immediato. I ricorrenti sostengono che ogni giorno di attività supplementare dell’area a caldo rappresenti un danno irreparabile alla salute della popolazione tarantina, rendendo vano il riconoscimento dell’illegittimità dell’attuale assetto ambientale dello stabilimento. La palla passa ora ai giudici d’appello, chiamati a decidere se confermare il cronoprogramma del Tribunale o imporre i sigilli immediati ai reparti più critici della fabbrica.