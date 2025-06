Taranto, pescatori dispersi: trovato un cadavere nel Golfo

1 minuto per la lettura

Trovato un cadavere nel Golfo di Taranto durante le ricerche di quattro pescatori dispersi. Avviata l’identificazione, proseguono le ricerche.

TARANTO – Un tragico ritrovamento ha scosso questa mattina il Golfo di Taranto, dove è stato recuperato il cadavere di una persona. Il corpo è stato avvistato durante le intense ricerche dei quattro pescatori dilettanti dispersi da ieri, dopo essere partiti dal molo Santa Lucia del capoluogo ionico. Il cadavere, trasbordato in porto da una motovedetta della Guardia Costiera, è ora sottoposto alle procedure di identificazione a cura del medico legale. L’obiettivo primario è verificare se si tratti di uno dei quattro uomini di cui non si hanno più notizie. I pescatori, a bordo di un cabinato di oltre sette metri, sarebbero stati sorpresi dal vento forte, che potrebbe aver causato difficoltà alla loro imbarcazione.

Nel frattempo, le operazioni di ricerca del natante e degli altri dispersi proseguono senza sosta. Elicotteri e mezzi nautici, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Taranto, stanno battendo palmo a palmo l’area. Il ritrovamento del cadavere, mentre erano in corso le ricerche dei pescatori dispersi, è avvenuto in una zona centrale del Golfo di Taranto, precisamente a 11 miglia da Capo San Vito (Taranto) e a 14 miglia da Metaponto di Bernalda (Matera), alimentando i timori per la sorte dei dispersi. La comunità ionica è in apprensione, sperando in un esito diverso ma consapevole della drammaticità della situazione. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’accaduto e sulle cause che hanno portato alla scomparsa dei pescatori e al ritrovamento del corpo