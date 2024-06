A Roma tutto pronto per Europei di Atletica, Mei “Come un’Olimpiade”

ROMA (ITALPRESS) – L’attesa è ormai terminata: ancora poche ore e prenderanno il via gli Europei di atletica di Roma 2024, che si terranno nella Capitale dal 7 al 12 giugno. Una manifestazione particolarmente importante perchè arriva a poco più di un mese dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi, tanto che diversi atleti sono ancora alla ricerca di un pass per la rassegna a cinque cerchi. Un aspetto ribadito anche dal presidente della Fidal, Stefano Mei, che ha sottolineato come, per questo motivo, “i migliori atleti d’Europa sono qui. E’ l’occasione di vedere una manifestazione straordinariamente importante, che con tutti questi campioni è al livello di un’Olimpiade”. “Gli Europei tornano a Roma a 50 anni dall’ultima volta – ricorda Dobromir Karamarinov, presidente della European Athletics -. In questo momento, il team italiano è il migliore in Europa, e per gli atleti azzurri deve essere un grande onore gareggiare davanti al proprio pubblico”. La bontà del gruppo azzurro viene ribadita anche dal capitano, Gianmarco Tamberi, che racconta: “E’ un team speciale, in cui ognuno tifa per l’altro e vuole che il compagno vinca”. Dal gruppo alla prestazione individuale, con “Gimbo” che non nasconde come l’obiettivo numero uno siano le Olimpiadi: “Ho la possibilità di fare qualcosa di storico, provare a vincere per la seconda volta l’oro olimpico, ho puntato tutto su quello. Questo non significa non considerare l’europeo, ma prenderlo come una tappa di passaggio”. Così un’altra stella azzurra, Marcell Jacobs: “Spero di ottenere un grande risultato. Nell’ultimo anno ho cambiato tanto, è difficile mettere tutto insieme alla prima gara e ancora commetto tanti errori, ma l’unico modo per migliorare è gareggiare. Infortuni? Abbiamo un protocollo ad hoc per ridurre le problematiche, ma non ci penso, perchè se pensi alle cose negative poi queste arrivano”.

“Giochiamo in casa, ci presentiamo come una squadra forte e lo dimostrano i risultati. Sono pronta a rimettermi in gioco e cercare di alzare ancora l’asticella, perchè non mi sento ancora arrivata e voglio puntare sia agli Europei che alle Olimpiadi”, è la carica di Antonella Palmisano, che a Roma vuole ripetere le gesta di un altro campione e leggenda pugliese, Pietro Mennea: “Qui, allo Stadio Olimpico, vinse l’oro: voglio caricarmi con quell’energia”.

– Foto Ipa Agency –

