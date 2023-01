Abodi “Su Milano-Cortina non preoccupato ma attento”

ROMA (ITALPRESS) – “Preoccupato dei ritardi? No, sono attento”. Lo ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per lo Sport i Giovani, commentando le ultime novità sui Giochi di Milano-Cortina 2026 a margine di un evento al Coni. “Le candidature dovranno essere valutate dalla fondazione di Milano-Cortina e dal Cio e solo questi due soggetti decideranno se ci saranno eventuali sostituzioni di impianti da un luogo all’altro – ha aggiunto, rispondendo a chi gli chiede della possibilità che il pattinaggio di velocità venga spostato a Torino – Siamo in una fase nella quale possiamo gestire con tempestività tutte le questioni, soprattutto quelle infrastrutturali anche perchè la parte organizzativa dei Giochi è presidiata in modo eccellente”. “La parte infrastrutturale, sia per le opere pubbliche che per gli impianti sportivi, ha ancora qualche nodo, ma sono pochi – ha concluso il ministro – C’è voglia e capacità di collaborare tra tutte le istituzioni, sono convinto che arriveremo alle Olimpiadi in linea”.

– foto Image –

