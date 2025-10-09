Agrivoltaico, Bellelli: a Giugliano risposta vincente

Roma, 9 ott. (askanews) – “Noi di Coldiretti Campania siamo contenti che questa iniziativa sia nata in un territorio difficile. Una zona che in passato ha creato danni a quel mondo agricolo che oggi cerca riscatto dando prova di quanto sia importante la sostenibilità per quello stesso territorio. E’ una risposta vincente. Un’iniziativa che offre anche la possibilità alle aziende agricole di poter trarre un altro reddito da un’altra attività. Sono questi i motivi che rendono importante questo primo impianto. Sicuramente in futuro ci sarà modo di poterlo replicare in altre zone”.Lo ha dichiarato Ettore Bellelli, Presidente Coldiretti Campania, in occasione della presentazione a Napoli di “Terra del Sole” l’ambizioso e rivoluzionario progetto che promette di segnare un nuovo corso per l’agricoltura e l’energia pulita in Italia. Un parco agrivoltaico frutto di intese, coprogettazione e figlio di un modello di sviluppo che vede imprenditori ed agricoltori alleati per favorire la transizione energetica sostenibile nel rispetto del bene più prezioso: la terra. Sviluppato da NextEnergy Group e in fase di realizzazione a Giugliano in Campania.