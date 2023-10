Al via a Roma la nona edizione del Mercato Internazionale Audiovisivo

Roma, 9 ott. (askanews) – Ha riaperto i battenti il MIA, Mercato Internazionale Audiovisivo diretto da Gaia Tridente, in programma a Roma da oggi a venerdì a Roma nelle sue storiche sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini.

Il Mercato romano si presenta alla sua nona edizione con oltre

80 eventi tra panel e incontri, keynote e interviste e

masterclass, 5 content showcase – da quest’anno tutti

internazionali , 4 pitching forum, 50 market screening e 11

presentazioni di film ancora in progress. E ancora, 9 premi, 5

esperienze immersive in realtà virtuale, una sala tech dotata di

uno schermo LED curvo Absen Cinema passo 2.5 di 8 metri per 4 e

di un tappeto sensoriale per le demo di virtual production, 2

live podcast. 121 i progetti selezionati che saranno presentati

tra Co-Production Market & Pitching Forum e Content Showcase, con titoli in sviluppo e work in progress, provenienti da ben 47

paesi.

L’edizione del MIA di quest’anno porta a compimento un processo

di maturazione sviluppatosi nel corso degli anni che ha garantito al mercato una crescita continua e il riconoscimento

internazionale da parte di tutta l’industria audiovisiva.

Il MIA 2023 si presenta ricco e ampio in termini di contenuti e

di ricerca curatoriale, con un programma ambizioso ed “esteso”,

che coniuga un attento lavoro di studio e ricerca del comparto

industriale nelle varie categorie di formato e di generi di cui

il MIA si occupa, per trasformarlo in uno strumento chiave per lo sviluppo del mercato nazionale e internazionale. Una fucina di discussione e confronto per i maggiori player del mercato, un

fondamentale hub di co-produzione e di vendita, con potenzialità

di crescita ancora ampie per soddisfare le necessità del

complesso ecosistema audiovisivo.

Il MIA rappresenta un unicum nel settore, uno dei pochi

appuntamenti professionali a mettere realmente insieme industria

e creatività. E’ dedicato a un’ampia gamma di generi e formati,

rappresentando le istanze di tutti gli interlocutori della

filiera e anticipando i temi e gli spazi del futuro, che

troveranno una nuova sede proprio in questa edizione del mercato. Un teatro ideale per un business che si basa sulla visionarietà degli imprenditori, sulla loro passione e dedizione e sul rischio che si corre quando si lavora su un prodotto immateriale.

Tra le opere italiane presentate nei content showcase del MIA

2023, troviamo Sono ancora vivo, con la regia di Roberto Saviano, un progetto di animazione tratto dal suo graphic novel

autobiografico. Sempre tra i progetti di animazione anche il

lungometraggio Fiammetta con la sceneggiatura di Enzo D’Alò,

sulla storia di Fiammetta e Boccaccio. In ambito Doc, l’esordio

alla regia dell’attrice Kasja Smutniak con Walls dedicato alla

drammatica questioni dei migranti al confine tra Polonia e

Bielorussia. Per i Drama, Miss Fallaci, prima serie originale di

Paramount+ per l’Italia prodotta da Minerva Pictures e Paramount

Television International Studios, in associazione con RedString

Pictures, che vede Miriam Leone come protagonista nei panni della giovane Oriana Fallaci; e ancora Fireworks di Susanna

Nicchiarelli prodotta da Fandango e Rai Fiction. Tra i film Per

amore di una donna di Guido Chiesa prodotto da Colorado Film

Production e Vivo film con Rai Cinema.

Tra le opere internazionali, la serie A Prophet, co-produzione

internazionale di CPB Films e Media Musketeers Studios,

Co-prodotta da UGC, Orange Studio, Entourage Series e Savon Noir, per OCS tratta dall’omonimo film di Jacques Audiard del 2009; l’attesa serie The Count of Monte Cristo, diretta da Bille August e prodotta da Palomar, in collaborazione con DEMD Productions, Rai Fiction e France TV. E ancora il nuovo atteso progetto di animazione del creatore di Paw Patrol Keith Chapman, PaddyPaws; e Savages! il nuovo lungometraggio in stop-motion del pluripremiato regista Claude Barras candidato all’Oscar nel 2017.

Per i film, Persona non grata di Antonin Svoboda, fondatore del

collettivo austriaco Coop99 filmproduktion insieme ai colleghi

registi e produttori Jessica Hausner e Barbara Albert; En

vigília, opera prima di Vigília Collective, Clara Serrano Llorens e Gerard Simó Gimeno, prodotto da Ringo Media e ancora il terzo lungometraggio del portoghese André Gil Mata, Sob a chama da candeia/The Flame of a Candle.

Il MIA è oggi uno dei principali appuntamenti di mercato

internazionali dedicati all’industria audiovisiva. Nato nel 2015

e cresciuto grazie alla consolidata joint venture tra ANICA

(Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e

Digitali), presieduta da Francesco Rutelli e APA (Associazione

Produttori Audiovisivi) presieduta da Chiara Sbarigia, gode del

supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale, ICE-Agenzia per la promozione all’estero e

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e del contributo di Creative Europe MEDIA. Riceve inoltre il sostegno del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Lazio.

“Il nostro piano d’azione – ha

dichiarato la Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni- si

prefigge quale scopo il potenziamento dell’industria audiovisiva

italiana: riteniamo infatti che il suo valore in termini

culturali ed economici sia di vitale importanza per la crescita

dell’Italia. Dunque, è nostro compito accrescerlo sempre.

“Dall’impegno per la ripartenza delle sale all’attività di

promozione all’estero dell’intero sistema audiovisivo, delle

opere e dei professionisti che vi operano. Dagli investimenti in

formazione delle nuove generazioni al lavoro per rimodulare il

sistema di incentivi fiscali dedicati al settore. E poi accordi

di coproduzione cinematografica con altri Paesi, protocolli

d’intesa per agevolare l’accesso al credito delle imprese, ma

anche finanziamenti da fondi Pnrr per accelerarne lo sviluppo in

chiave green e digitale, nonché eventi di portata internazionale

che aprano a nuove occasioni di confronto e collaborazione con

partner globali. Sono tutti appuntamenti – ha sottolineato la

Sottosegretaria – che il ministero della Cultura sostiene o di

cui si fa promotore. Frutto di una strategia che guarda al lungo

periodo e si articola su binari diversi”.

“L’edizione del MIA di quest’anno – ha sottolineato la direttrice del market Gaia Tridente- dporta a compimento un processo di maturazione che si è sviluppato nel corso degli anni e ha garantito una crescita fenomenale e il riconoscimento

internazionale da parte di tutta l’industria audiovisiva. Quello

che si è voluto introdurre per questa edizione, così ricca e

ampia in termini di contenuti e di ricerca curatoriale, ci

permette di presentare oggi un programma ambizioso ed espanso,

che ha saputo coniugare un attento lavoro di studio e ricerca del comparto industriale nelle varie categorie di formato e di generi di cui il MIA si occupa, per trasformarlo in un prezioso

ingranaggio in grado di mettere a sistema e innescare nuovi e

interessanti contenuti, che rendono ogni edizione del MIA unica.”