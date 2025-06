Apulia Water Forum, Brioschi: 380 miliardi di valore aggiunt

Bari, 18 giu. (askanews) – A margine dell’evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Benedetta Brioschi, Partner e Responsabile Community Valore Acqua, The European House – Ambrosetti: “Oggi abbiamo presentato qui a Bari, nella bellissima sede di Acquedotto Pugliese, i risultati chiave della nostra community Valore Acqua per l’Italia. Giusto per citarvi un dato, abbiamo ricostruito insieme ad Acquedotto Pugliese, ai tanti partner di questa community, il valore economico che gira attorno alla risorsa acqua. Stiamo parlando di oltre 380 miliardi di euro di valore aggiunto generato in Italia nell’ultimo anno, circa un quinto del PIL del Paese che direttamente o indirettamente dipende dalla risorsa acqua”.