Banchero top scorer e Orlando fa festa, Fontecchio ko

ROMA (ITALPRESS) – Paolo Banchero scatenato nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La ventenne ala grande-centro nata a Seattle ma con passaporto italiano ammalia anche i quasi 17mila spettatori della Capital One Arena di Washington trascinando Orlando ad un importante successo esterno. Sul parquet dei Wizards, i Magic si impongono per 116-109 grazie, innanzitutto, alla ‘mano caldà della prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, finisce a referto da top scorer con 30 punti, 12 rimbalzi e 6 assist in 34 minuti di impiego. Un’ennesima prova di sostanza e qualità per Banchero, che si aggiudica la sfida tra bomber con l’idolo di casa Kispert, fermo a quota 27. Buona prestazione anche per Simone Fontecchio nella sconfitta in trasferta dei ‘suoì Utah Jazz sul campo dei Boston Celtics, che si aggiudicano il match per 122-114. La 27enne ala piccola pescarese, ex Virtus Bologna, Milano, Cremona e Reggiana, chiude con un bottino personale di 12 punti, 4 rimbalzi e 1 assist in 31 minuti; a farla da padrone è Tatum, assoluto protagonista con 39 punti all’attivo. Los Angeles Lakers corsari nell’impianto dei Minnesota Timberwolves, violato per 123-111 grazie, in primis, ai 38 punti siglati da un ispirato Davis. L’altro quintetto di Los Angeles, i Clippers, cedono invece per 108-94 ai Memphis Grizzlies, che fanno festa con i 39 punti complessivi della coppia Bane-Kennard. Chicago Bulls travolgenti: davanti ai propri fans, i Charlotte Hornets capitolano per 121-91 (23 punti a testa per DeRozan e LaVine). Affermazioni interne per Indiana e Brooklyn: i Pacers battono in volata Oklahoma City Thunder per 121-117, i Nets mettono al tappeto Atlanta Hawks per 127-107. Altri risultati: Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 117-110; Cleveland Cavaliers-New York Knicks 116-130; Houston Rockets-Detroit Pistons 121-115; Golden State Warriors-San Antonio Spurs 130-115; Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 114-138; Phoenix Suns-Denver Nuggets 100-93.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).