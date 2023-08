Calcio, Buffon torna in Nazionale: sarà capo delegazione

Roma, 5 ago. (askanews) – “Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani”. Con queste parole, pubblicate sul suo profilo Instagram, Gianluigi Buffon ufficializza il ritorno in nazionale, con il nuovo ruolo di capo delegazione azzurra. L’ex portiere ha così accettato la proposta del presidente Figc Gabriele Gravina. A 45 anni, il campione del mondo 2006, ex di Parma, Juventus e Psg, ricoprirà la stessa carica rimasta vacante dopo la morte di Gianluca Vialli. Buffon, primatista di presenze in nazionale con 176 partite giocate con l’Italia, è atteso a Coverciano il 4 settembre, quando varcherà nuovamente il cancello del Centro tecnico Federale, per iniziare ad accompagnare gli azzurri. La nazionale di Mancini è attesa dalle sfide con la Nord Macedonia (sabato 9 settembre, National Arena Todor Proeski, Skopje, ore 20.45) e Ucraina (martedì 12 settembre, Stadio “G. Meazza”, Milano ore 20.45) nella corsa verso EURO 2024 Germania.