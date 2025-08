Cobolli supera Maroszan e vola agli ottavi del Masters 1000 di Toronto, out Sonego

TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli accede agli ottavi di finale del “National Bank Open”, sesto Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, in corso sul cemento di Toronto, in Canada. Nella notte italiana il 23enne romano, numero 17 del ranking (“best”) e 13 del seeding, ha avuto la meglio al terzo turno per 6-2, 4-6, 6-3, in un’ora e 50 minuti di partita, sull’ungherese Fabian Marozsan, numero 56 Atp.

Negli ottavi – i secondi per lui in carriera dopo quelli raggiunti a Cincinnati 2024 – Cobolli dovrà vedersela con Ben Shelton, numero 7 Atp e quarto favorito del seeding, che si è imposto nel derby statunitense con Brandon Nakashima, numero 32 del ranking e 25esima testa di serie, con il punteggio di 6-7 (8), 6-2, 7-6 (5).

SONEGO ELIMINATO DA RUBLEV

Lorenzo Sonego esce di scena al terzo turno. L’azzurro, numero 38 al mondo e 28esima testa di serie, è stato battuto in rimonta da Andrey Rublev (n.11 Atp) col punteggio di 5-7 6-4 6-3. Agli ottavi di finale il russo dovrà vedersela con Alejandro Davidovich Fokina, che si è imposto in due set su Jakub Mensik col punteggio di 6-2 6-4.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)