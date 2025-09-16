Conte: non alleati col Pd fino a quando non avremo progetto

Roma, 16 set. (askanews) – M5s e Pd al momento non possono essere definiti alleati, il leader 5 stelle Giuseppe Conte lo ribadisce a margine di una iniziativa in Calabria. “E’ un fatto elementare, di logica. Si è alleati quando hai un progetto condiviso che presenti al paese. Fino a quando non lavoreremo per un progetto serio, condiviso, di forte matrice progressista noi non potremo certo dire che abbiamo fatto un’alleanza. E’ un fatto logico. Ma ci lavoriamo ogni giorno per conseguire questo risultato”.