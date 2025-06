Diabetable, iniziativa al centro evento al Senato

Roma, 11 giu. (askanews) – In Italia oltre 300mila persone convivono con il diabete di tipo 1, una patologia cronica che colpisce spesso bambini e adolescenti. Far conoscere questa malattia, soprattutto alle giovani generazioni, è fondamentale. Ma è fondamentale che anche le istituzioni e i decisori politici conoscano a pieno questa patologia.Per questo l’iniziativa Diabetable: a tavola con il diabete, per una sola cena nei panni di chi non può mai perdere il controllo” è stato portata al Senato.L’iniziativa, voluta fortemente dalla senatrice Giusy Versace, ha visto la partecipazione di numerosi senatori e del Presidente del Senato Ignazio La Russa.All’evento hanno preso parte i senatori Gelmini, Zaffini, Lotito, Damiani, Franceschelli, Minasi e Andrea Costa, già Sottosegretario alla Salute.Al tavolo attori professionisti hanno rappresentato ai commensali le problematiche che un paziente con Diabete di tipo 1 affronta quando deve mangiare, uno dei momenti più complicati della giornata.L’evento realizzato con Diabete Italia, Lofttheatre e Medtronic è tratto dalla storia di Monica Priore, atleta pugliese con diabete di tipo 1 capace di imprese straordinarie come la traversata dello Stretto di Messina e del Golfo di Napoli.Al centro del dibattito anche le nuove tecnologie e l’accesso alla cura. Rispetto al passato la situazione è cambiata e l’innovazione ha permesso un miglioramento delle condizioni di vita delle persone con diabete di tipo 1. In Italia però permangono ancora troppe differenze. Come ha ricordato Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia.